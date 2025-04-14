DLP-система Falcongaze SecureTower официально совместима с ОС Astra Linux

Многие компании используют DLP-систему Falcongaze SecureTower и знают, что она полностью совместима с ОС Astra Linux. Теперь этот факт подтвержден сертификатом совместимости.

В апреле 2025 г. российский разработчик системного и прикладного программного обеспечения «Группа Астра» и разработчик и поставщик решений в области информационной безопасности Falcongaze провели совместные испытания совместимости и работоспособности операционной системы специального назначения Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередные обновления 1.7 и 1.8) и DLP-системы Falcongaze SecureTower версии 7.0.

Сертификаты, полученные после проведения испытаний, подтверждают, что программные продукты совместимы и работают корректно.