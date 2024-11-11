Falcongaze представила новую версию DLP-системы — SecureTower 7 Helium

Компания Falcongaze выпустила новую версию своей системы защиты данных и предотвращения утечек информации — SecureTower 7 Helium. Она включает ряд улучшений и новых функций для безопасности и удобства пользователей. Об этом CNews сообщили представители Falcongaze.

В модуль «Оборудование и программы» добавлена карта офиса — инструмент для размещения оборудования организации на плане помещений в соответствии с фактическим расположением. На ней отображается информация о выбранном оборудовании, активных пользователях, подключенных устройствах и отклонениях от конфигурации.

В Консоли пользователя появился модуль дашбордов для отслеживания информации в реальном времени. Это панель мониторинга, которая позволяет одновременно отслеживать множество показателей из одного удобного и гибко настраиваемого пространства. При помощи виджетов можно настроить отображение данных под конкретного пользователя, получив быстрый доступ к любой информации консоли — например, дашбордам контроля безопасности или активности сотрудников, сводкам по отделам.

Расширен функционал снимков с веб-камеры — добавлено распознавание лиц. Теперь каждый снимок проходит дополнительный анализ на предмет наличия сотрудника перед монитором. Это поможет составить полную картину рабочего дня.

Дальше полученное изображение сравнивается с фотографией сотрудника в карточке. Если в кадре посторонний, Secure Tower автоматически уведомит офицера безопасности, а при необходимости — заблокирует сеанс пользователя.

В случае, если посторонний за компьютером также работает в компании, система установит и его личность.

Новый функционал инвентаризации программного обеспечения позволяет получать информацию обо всех приложениях на компьютере сотрудника. Она помогает выявлять случаи установки нежелательного или опасного ПО еще до момента его использования.

Для работы с большим количеством информации реализована мультимониторность — возможность открывать вкладки Консоли пользователя в разных окнах и выносить на отдельный монитор.

Также вкладки можно закреплять, чтобы они автоматически открывались в начале каждого нового сеанса работы с консолью.

Добавлен перехват и блокировка Trueconf. Скоро появится перехват мессенджеров Mattermost, «Яндекс Мессенджер» и «Яндекс Телемост». Появились новые возможности блокировки данных в других мессенджерах.

Усовершенствованы инструменты аналитики. Добавлена возможность строить отчеты по отделам, департаментам и другим структурным подразделениям. При построении комплексного, сводного и ТОП-отчетов можно учитывать количество заблокированных документов по всем коллекциям. При этом реализована поддержка статистики по всем каналам, доступным в системе.

Улучшен поиск: можно искать данные по номерам банковских карт и внутренним группам пользователей SecureTower, группировать результаты и производить уточняющий поиск. В общих поисковых условиях стал доступен поиск по внутренним группам Secure Tower. Для результатов поиска добавлена удобная группировка.

Для экономии времени реализована возможность создания правила безопасности напрямую из модуля «Комбинированный поиск».

Добавлены оповещения о выходе новой версии системы.

Другие возможности DLP SecureTower Helium: разделение прав доступа к объектам анализа на Центральном сервере; разделение прав доступа к режимам отображения пользователей; логи индексирования; персонализация уведомления о блокировке HTTP; маски в списках контроля устройств; отдельная очередь распознавания для PDF; архив записей в модуле «Аудио/видео мониторинг»; расширенный функционал MacOS-агента; улучшенный функционал черных и белых списков.

Также добавлено много других улучшений для удобства пользователей. Чтобы получить подробную информацию, пожалуйста, посмотрите видеопрезентацию.

Агент DLP-системы Secure Tower: незаметен для сотрудников; не мешает работе антивирусов и брандмауэров.