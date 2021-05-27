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Falcongaze готовит крупное обновление SecureTower

Разработчик программного обеспечения в сфере информационной безопасности компания Falcongaze рассказала, чего ждать от предстоящих обновлений SecureTower.

«Это наше крупнейшее обновление за последние несколько лет. Массовый переход на удаленку поменял привычное представление о коммуникациях сотрудников. Появилось большое количество каналов коммуникаций, за которыми нужно более пристально следить. Наши клиенты очень часто спрашивают нас о планах на введение того или иного функционала в SecureTower, и к этому мы привыкли. Но сейчас даже нам стало сложно разрываться между предложениями по расширению сферы работы нашего продукта, и мы решили добавить сразу очень большое количество функционала», — сказал глава отдела разработки Falcongaze Андрей Бармута.

Так, например, помимо обновления функционала для Windows команда Falcongaze добавит функционал для контроля передачи данных на устройствах с операционной системой Linux.

Что касается функционала для Windows, в SecureTower добавят возможность категоризации сайтов и приложений. А управлять пользованием интернет-ресурсов и приложений поможет функция ограничения доступа к веб-сайтам или приложениям в определенной категории. Это должно оптимизировать использование рабочего времени и ресурсов компании сотрудниками.

Помимо этого, для защиты конфиденциальных данных от копирования и случайного распространения будет добавлена возможность блокировки операций с буфером обмена и записи на съемные USB носители с помощью контентного анализа.

Также разработчики добавят новые возможности контроля каналов передачи данных. Так, например, будет расширен функционал отслеживания передачи данных для Microsoft Teams, Telegram, WhatsApp, Skype, а также добавлен функционал для отслеживания передачи данных в CMS Bitrix24, LinkedIn, Zoom, а также для контроля трафика, передаваемого по протоколу IPv6.

Вдобавок будет представлен новый модуль отчетности с возможностью конструирования интерактивных отчетов по произвольным пользовательским параметрам, который позволит удовлетворить максимально широкие запросы клиентов.

В дополнение к этому будет проведена существенная оптимизация скорости работы и потребления памяти некоторых модулей, что существенно ускорит анализ перехваченных системой данных и сократит время реагирования на инциденты.

Также будут реализованы группировка инцидентов с использованием цветовой дифференциации и возможность добавления пользовательских комментариев к ним, что оптимизирует процесс расследования инцидентов.

Полностью переработанный модуль активности пользователей позволит более быстро и детально анализировать связи пользователей в отношении многие ко многим, отслеживать цепочки передачи конфиденциальных данных, что повысит скорость и качество работы отдела безопасности.

А еще в SecureTower будет добавлена функция обратной связи. Это позволит клиентам оперативно обратиться с предложениями и запросами на новый функционал и получить ответ на запрос гораздо быстрее.

Эльяс Касми

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