Falcongaze готовит обновление DLP-системы SecureTower

Компания Falcongaze LLC, специализирующаяся на обеспечении информационной безопасности, в скором времени выпустит обновление для DLP-системы SecureTower v6.6.

Поскольку основные задачи системы – защита от утечек данных из компании и контроль работы персонала, то акценты в обновлении были сделаны на добавлении контролируемых каналов передачи данных, расширении списка поддерживаемых операционных систем, а также на ускорении работы с перехваченными данными.

Подробнее об обновленной SecureTower v6.6

В этой версии добавлен контроль операционных систем семейства Linux.

Благодаря этому появится возможность контролировать работу и отправляемую информацию целого сегмента IT-специалистов: системных администраторов, программистов, разработчиков и инженеров. Это позволит компании лучше понимать, чем заняты её специалисты в течение дня и защититься от утечек технических наработок и других важных данных.

Обновлён протокол сетевого взаимодействия между контролируемыми компьютерами и сервером SecureTower. Новый протокол обеспечивает сквозное шифрование и сжатие трафика. Это позволит ускорить отправку данных с контролируемых компьютеров на сервер и обеспечит им высокий уровень защиты.

Обновлены встроенные базы категоризаторов веб-сайтов и приложений.

С их помощью можно получать подробные отчеты, а также ограничить посещение развлекательных и новостных ресурсов с рабочих компьютеров и запретить работникам запускать программы и приложения, которые не должны использоваться в рабочей деятельности.

Также с помощью обученной нейросети DLP-система Falcongaze SecureTower классифицирует изображения. Теперь для анализа передаются лишь те изображения, на которых потенциально может быть текстовая информация, что существенно снижает нагрузку на сервер. Помимо этого, появился модуль Tesseract, который позволяет более качественно и быстро распознавать перехваченные изображения на предмет наличия в них конфиденциальных данных, номеров банковских карт, документов, печатей и так далее.

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Теперь стала доступна поддержка комментирования инцидентов безопасности, в дополнение к возможности назначения цветовых маркеров и статусов для инцидентов разной степени важности.

Это позволяет легче определять типы и важность инцидентов при анализе нарушений политик безопасности.

Ускорена обработка перехваченных данных, теперь отчёты строятся в несколько раз быстрее.

Для полноценного контроля всех каналов передачи информации постоянно ведутся работы над актуализацией мессенджеров и соцсетей. Были обновлены: контроль web-версии Telegram, переписок и передачи файлов в Zoom, web-почты Zimbra, Rocket.Chat, добавлен контроль общения голосом в мессенджере WhatsApp. Оптимизирована обработка сообщений пересылаемых из планировщика заданий MS Outlook.

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