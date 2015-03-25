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МПСБ КБ ПАО Межрегиональный промышленно-строительный банк

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


25.03.2015 «Межрегиональный промышленно-строительный банк» защитился от утечек данных при помощи Falcongaze SecureTower 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

МПСБ КБ ПАО и организации, системы, технологии, персоны:

Falcongaze - Фалконгейз 77 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8189 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9353 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6214 1
FalconGaze - SecureTower 68 1
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MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3078 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10833 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457563, в очереди разбора - 727930.
Создано именных указателей - 197820.
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