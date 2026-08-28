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Физика Ферромагнетики

СОБЫТИЯ


28.08.2026 В России разработан материал для энергоэффективной электроники нового поколения 1
04.09.2024 В НИЯУ МИФИ получен новый полупроводник для оптоэлектроники 1
30.08.2024 Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора 1
15.01.2024 Ученые исследовали свойства нового ферромагнетика 2
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости 1
30.06.2022 Лучшие настольные плиты для дачи: хиты продаж 1
20.08.2020 Новое открытие позволит резко повысить энергоэффективность серверов и СХД 1
27.01.2020 Разработан новый материал на основе графена, который позволит продлить срок службы устройств хранения данных 1
09.07.2015 Toshiba в 10 раз увеличит емкость жестких дисков 1
01.07.2014 Дизайн Wedge придаст устойчивости новым телевизорам Sony Bravia 1
28.03.2014 Индукция отдельностоящая. Тест-драйв новой узкой плиты Hansa FCIW 53800 1
23.07.2013 Sony начала продажи в России новых 4K-телевизоров 1
17.10.2012 Эксперимент: наночастицы управляли тысячами клеток 1
11.01.2012 Графен удалось "превратить" в магнит 1
11.08.2010 Кембрийский "взрыв": сложные позвоночные возникли из-за поворота суперконтинента 1
18.07.2008 Создана техника визуализации микроскопических магнитов 1
25.12.2007 Исследована динамика взаимодействия магнитных вихрей 1
16.10.2007 Новый тип магнитного упорядочивания: подробности 1
31.08.2007 Магнито-электрическая технология хранения данных: подробности 1
29.06.2007 Изобретена новая технология защиты документов 1
24.05.2007 Природный материал для суперлинз: подробности 1
17.05.2007 Спинтроника осваивает кремниевые материалы 1
09.11.2006 Разработан сверхпроводящий элемент памяти нового типа 1
09.11.2006 Разработан сверхпроводящий элемент памяти нового типа 1
09.03.2006 Наномагнетизмом можно управлять 1
09.03.2006 Наномагнетизмом можно управлять 1
20.05.2005 Левитация стала безопасней 1
20.05.2005 Левитация стала безопасней 1
28.07.2004 Магнитный углерод используют в телеком-оборудовании 1
28.07.2004 Магнитный углерод используют в телеком-оборудовании 1
08.08.2001 Ramtron представила новую энергонезависимую FRAM с датчиком истинного времени 1

Публикаций - 31, упоминаний - 32

Физика и организации, системы, технологии, персоны:

Toshiba Corporation 2983 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1700 2
Sony 6746 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 221 2
S.A. Ricci - ЭС Эй Риччи 7 1
Samsung Electronics 11093 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Western Digital Corporation - WDC 589 1
Xiaomi - Сяоми 2252 1
LG Electronics 3741 1
Seagate Technology 766 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1112 1
Doogee 32 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 1
Electrolux AB - Zanussi 61 1
Kitfort 78 1
Gemlux 7 1
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1066 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2792 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Hansa - Ханса 114 1
Резонанс НПП 407 1
РНФ - Российский научный фонд 208 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 1
ASTC - Advanced Storage Technology Consortium 2 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3435 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1594 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13990 4
Квантовый компьютер - Спинтроника - спиновая электроника 61 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5841 3
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6624 3
Графен - Graphene - графеновые технологии - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 277 3
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 187 3
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3966 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8363 2
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4459 2
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7554 2
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2500 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6429 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3688 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3076 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16380 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23019 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10272 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11569 2
Таймер - Timer 447 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2043 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Варочные панели - Cooktops - Конфорка - Cooking zone 175 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10727 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22987 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7511 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12962 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26926 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22675 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7910 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3801 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 850 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10407 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2733 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13706 1
HDD HAMR - heat-assisted magnetic recording - Термомагнитная запись - Тепловая магнитная запись - Магнитная запись с подогревом 48 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33625 1
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29772 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2104 1
Microsoft Windows 2000 8678 3
Squid - прокси-сервер 42 2
Sony Bravia 251 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4171 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 696 1
KUKA KR - серия промышленных роботов 5 1
Xiaomi Mi Home 93 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston KIX 1 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston KRM 1 1
Xiaomi MiJia 57 1
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 1
Sony - 4K X-Reality PRO - 8K X-Reality PRO. 28 1
Hansa FCGW, FCIW, FCCI, FCMW, FCCX - электроплита 11 1
Прозоров Руслан 3 2
Monsma Douwe - Монсма Дау 1 1
Бочарникова Татьяна 83 1
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Попов Захар 2 1
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Столяров Василий 7 1
Ларионов Константин 3 1
Маслов Михаил 15 1
Григорьева Ирина 1 1
Huang Biqin - Хуан Бикин 1 1
Fassbender Jurgen - Фассбендер Юрген 1 1
Вагов Алексей 2 1
Круглов Иван 4 1
Шаненко Аркадий 1 1
Воронова Лилия 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166981 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54862 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13834 3
Япония 13820 2
Америка Южная 884 2
Германия - Федеративная Республика 13247 2
США - Северная Каролина 328 2
Земля - планета Солнечной системы 10884 1
Беларусь - Белоруссия 6315 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3146 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19600 1
Индия - Bharat 5886 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3665 1
Бразилия - Федеративная Республика 2527 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14826 1
США - Калифорния 4833 1
Германия - Берлин 734 1
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 685 1
США - Флорида 787 1
США - Огайо 291 1
США - Делавэр 176 1
США - Массачусетс 518 1
Земля - Гондвана 22 1
Германия - Рейнланд-Пфальц - Майнц 17 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5532 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33928 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 6
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Физика - Physics - область естествознания 2950 5
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Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 875 4
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 4
Английский язык 7043 2
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Энергетика - Energy - Energetically 5896 2
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1028 2
Металлы - Медь - Copper 865 2
Металлы - Золото - Gold 1254 2
Кремний - Silicium - химический элемент 1783 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1016 2
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1523 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5808 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27425 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6205 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9125 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 851 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16159 1
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 122 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2291 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6095 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5645 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7599 1
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Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1376 1
Зоология - наука о животных 2897 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 650 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1270 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 891 1
Галлий - Gallium - химический элемент 365 1
Перовскит - минерал, титанат кальция - эмпирическая формула: CaTiO3 34 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 467 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Молекула - Molecula 1104 1
Дача - Дачный сезон - Дачники 1150 1
New Scientist 1448 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Science Advances 35 1
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ScienceDaily 399 1
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БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 1
PhysicsWorld 90 1
Communications Physics 4 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1236 2
University of Nottingham - Ноттингемский университет 30 2
American University - Американский университет 14 2
University of Konstanz - Университет Констанца - Констанцский университет 5 2
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf - HZDR - Forschungszentrum Dresden-Rossendorf - FZd 3 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1500 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 464 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 654 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 351 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 94 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 464 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 497 1
Quantum and Radiological Science - Национальный институт квантовой и радиологической науки 2 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 35 1
NIRS - National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology - Национальный институт квантовой и радиологической науки Японии 1 1
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University of Manchester - Манчестерский университет 78 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 1
MBI - Max-Born-Institut - Институт Макса Борна - Max Born Institute for Nonlinear Optics and Short Pulse Spectroscopy - Институт нелинейной оптики и короткоимпульсной спектроскопии имени Макса Борна 5 1
University of Würzburg - Julius-Maximilians-Universität Würzburg - Вюрцбургский университет - Университет Юлиуса-Максимилиана Вюрцбург 12 1
Johannes Gutenberg University Mainz - Johannes Gutenberg-Universität Mainz - Университет Иоганна Гутенберга в Майнце - Майнцский университет 9 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 390 1
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