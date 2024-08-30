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Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора

Российские ученые запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора. Об этом CNews сообщили представители МТУСИ.

В современном мире роботы-манипуляторы широко применяются для выполнения разнообразных задач: от сборки изделий и изготовления высокоточных деталей до обслуживания оборудования в условиях, исключающих присутствие человека. Основной задачей роботов все еще остается перемещение объектов в пространстве.

Манипулятор – это кинематическая цепь, образованная последовательным или последовательно-параллельным соединением тел, называемых кинематическими звеньями, и предназначенная для преобразования движения этих звеньев в требуемое (заданное) движение схвата. При этом кинематические звенья соединяются друг с другом подвижно с помощью кинематических пар.

Внедрение компьютерного зрения в область робототехники требует всё более универсальных и высокоэффективных решений для захвата и перемещения металлических объектов различных форм и размеров. Несмотря на существующие разработки, ни одно из этих решений не может полностью удовлетворить потребности современных автоматизированных систем. К примеру, некоторые устройства представляют собой сложные габаритные конструкции, что снижает грузоподъемность робота-манипулятора, а также существующие захватные устройства не позволяют работать с компьютерным зрением, т.к. не учитывают погрешность при сближении с захватываемым изделием.

Таким образом, назрела необходимость в новом решении, которое может использоваться для сортировки металлических объектов роботом-манипулятором и работать совместно с системой технического зрения.

Сотрудниками кафедры ИСУиА МТУСИ предложено актуальное решение – ученые разработали и запатентовали модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора, предназначенную, в частности, для выполнения функций «взять» и «установить» ферромагнитные изделия на рабочую поверхность в процессах загрузки, разгрузки, укладки или раскладки изделий.

Основная цель разработки – создание захватного устройства роботов-манипуляторов для работы с ферромагнитными деталями любой формы и возможность применение его для систем компьютерного зрения, что позволяет расширить сферы применения промышленных роботов и сделать их более универсальными. Для этого изготовлен макет, который протестирован в лабораторных условиях в Центре робототехники МТУСИ на роботе Kuka KR4 R600.

Пневматический магнитный захват робота-манипулятора состоит из корпуса с размещенным в нем поршнем с постоянным магнитом. Захват имеет отверстия для подключения вакуумных магистралей, шток и крепление к роботу-манипулятору. Корпус выполнен из неферромагнитного материала, постоянный магнит имеет защитную крышку, выполнен из неодимового сплава и установлен на поршне, снабжённом пазом под резиновый уплотнитель. Крепление к роботу манипулятору расположено вертикально относительно фланца робота-манипулятора и выполнено из легкого износостойкого материала, а шток, соединяющий корпус захвата и крепление робота-манипулятора, оснащён подпружиненным демпфером, что позволяет увеличить допустимую погрешность при сближении с деталью.

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«Устройство функционирует следующим образом: пневматический магнитный захват робота-манипулятора монтируется на фланец с помощью пластиковой платформы и четырех болтов через отверстия. Перемещение поршня с закрепленным на нем неодимовым магнитом осуществляется посредством двух пневматических магистралей, подключенных через быстросъемные цанговые штуцера в отверстиях. Для перемещения поршня в паз установлено уплотнительное кольцо. Во избежание накопления металлической стружки на поверхности магнита предусмотрена защитная крышка, закрепленная четырьмя болтами через отверстия к алюминиевому корпусу. При приближении к ферромагнитному изделию захват оснащен подпружиненным демпфером, включающим шток, пружину и крышку. Шток соединяет корпус захвата с креплением робота манипулятора. Крышка прикручена к штоку при помощи болта. Во время захвата изделия по пневматической магистрали подаётся сжатый воздух, перемещая поршень к изделию. При освобождении изделия по пневматической магистрали подаётся воздух, одновременно по другой магистрали воздух отбирается, возвращая поршень в исходное положение», – сказала зав. кафедрой ИСУиА, профессор, д.ф.-м.н. Лилия Воронова.

Коллектив кафедры ИСУиА МТУСИ провёл испытания в стенах вуза, которые подтвердили высокую удерживающую силу захвата (56 Н или 5.71041 кг при зазоре до объекта 1 мм). Грузоподъемность робота, на котором проводилось тестирование, равняется четырем кг, что меньше максимальной грузоподъемности захвата.

В отличие от других моделей, применение неодимового магнита позволяет значительно упростить систему за счет отсутствия токопровода на захватном механизме манипулятора, тем самым повысить надежность работы захвата.

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Примечательно, что разработанная конструкция захватного устройства может быть масштабируема в зависимости от задачи. Так, в Центре робототехники МТУСИ реализовано три версии захвата с различным удерживающем усилием: 56 Н или 5.71041 кг, 155 Н или 15.876 кг и 175 Н или 17.861 кг.

Все это делает разработанную полезную модель пневматического магнитного захвата робота-манипулятора решением, которое может использоваться совместно с компьютерным зрением для задач сортировки металлических объектов.

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