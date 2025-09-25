Разделы

Вагов Алексей


УПОМИНАНИЯ


25.09.2025 Физики предложили новый механизм усиления сверхпроводимости с помощью «квантового клея» 1
28.11.2023 Российские ученые расшифровали математику перехода между типами сверхпроводимости 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Вагов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 173 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4407 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1903 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3195 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1412 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5218 1
Шаненко Аркадий 1 1
Столяров Василий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 153519 1
Физика - Physics - область естествознания 2785 1
Физика - Ферромагнетики 30 1
Ртуть - Hydrargyrum - химический элемент 92 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1426 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4265 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5199 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31201 1
Communications Physics 4 1
Science Advances 33 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 71 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1218 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1055 1
