MMD представила новую линейку ультратонких мониторов Philips E2. Фото

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила линейку Philips E2. Новое семейство продуктов сочетает элегантный дизайн и инновационные функции, которые подойдут для дома и офиса. Ультратонкая конструкция без рамок с трех или четырех сторон обеспечивает максимальный размер экрана с минимумом отвлекающих факторов, что особенно удобно при работе с графикой и в других профессиональных приложениях. Помимо этого, благодаря широкому набору функций новая линейка станет идеальным выбором для тех, кому важны точность цветопередачи и детализация.

«Сегодня многие превратили свой дом в офис, и таким работникам необходим многозадачный монитор, удобный и для работы, и для развлечений. Новая линейка E2 — идеальный флагман для тех, кто хочет объединить основные функции и дизайн, соответствующий современным интерьерам», — сказал Артем Хоменко, старший менеджер по продуктам MMD Monitors&Displays в Европе.

Более высокое разрешение — это большее количество пикселов на дисплее и лучшая детализация, что особенно важно для профессиональных пользователей —графических дизайнеров, дизайнеров САПР и архитекторов. Но оценят это и все остальные. Миссия нового флагмана E2 — обеспечить отличные впечатления от просмотра благодаря моделям с разрешением от Full HD до 4K UHD, а также гарантировать превосходное качество изображения (к примеру, технология UltraWide Color обеспечивает внушительную глубину в 1,07 миллиарда цветов).

Все мониторы в линейке E2 обладают широкими углами обзора, что гарантирует четкое изображение с высоким уровнем контрастности. Впечатления от просмотра улучшают технология SmartContrast, которая анализирует отображаемый контент, автоматически регулирует цвета и контролирует интенсивность подсветки, а также технология SmartImage, которая также анализирует картинку и динамически оптимизирует контраст, насыщенность цвета, резкость статичных изображений и видео.

Новый монитор Philips 345E2AE из линейки E2

Новая линейка мониторов оснащена SmartImage Game Mode — легко доступным экранным меню настроек специально для геймеров. Например, режим FPS (для шутеров от первого лица) улучшает темные темы в играх и позволяет видеть скрытые объекты в темных областях, а режим «Гонки» (Racing) активирует самое быстрое время отклика, максимальную цветопередачу и другие настройки изображения.

Каждый из новых мониторов обладает определенными функциями для плавности игрового процесса. Например, модели Philips 242E2FA и 272E2FA отличаются временем отклика 1 мс (MPRT), в то время как Philips 288E2A и 345E2AE, с другой стороны, обеспечивают плавную работу без артефактов практически при любой частоте смены кадров благодаря технологии AMD FreeSync.

Мониторы нового семейства E2 оснащены целым рядом технологий, разработанных для улучшения пользовательского опыта. Режим EasyRead обеспечивает удобство чтения, аналогичное чтению с бумаги, технология Flicker-free и режим LowBlue гарантируют комфортный просмотр и повышение продуктивности без чрезмерной нагрузки на глаза соответственно. Устройства также оборудованы незаметной кнопкой-переключателем EasySelect, которая позволяет быстро и легко регулировать настройки в экранном меню. Система управления кабелями позволит легко организовать рабочее пространство.

Некоторые модели, такие как Philips 288E2A и 345E2AE, также поддерживают активное двойное соединение и просмотр благодаря технологии MultiView. Она позволяет работать одновременно с несколькими устройствами, такими как ПК и ноутбук, если необходима многозадачность.

Все новые мониторы не содержат вредных веществ, таких как свинец и ртуть, соответствуют требованиям RoHS и продаются в переработанном на 100% упаковочном материале. Также устройства обладают сертификатами Energy Star 8.0 и TCO. Упаковка полностью пригодна для вторичной переработки.