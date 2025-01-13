Полностью прекратились продажи легендарных смартфонов, любимых миллионами россиян

Смартфоны финского бренда Nokia больше не продаются в официальной рознице. Раньше их выпускала финская HMD, но теперь эта часть истории компании в прошлом. Nokia была крупнейшим игроком рынка смартфонов до появления Apple iPhone, да и в сегменте обычных телефонов ей не было равных по популярности. В России ее аппараты в свое время пользовались очень высоким спросом.

Прекращение продаж

Финская компания HMD Global окончательно прекратила продажи смартфонов Nokia, пишет портал Liliputing. Впервые о планах по отказу от этого бренда в сегменте умных мобильников HMD сообщила в 2024 г., и в том же году были предприняты первые шаги в этом направлении. А в 2022 г. HMD поддержала антироссийские санкции и начала ликвидацию своего российского юрлица.

Отныне все без исключения смартфоны Nokia, которые HMD выпустила за последние восемь лет, перенесены в новый раздел на ее сайте, посвященный устаревшим и снятым с продажи устройствам. Вместо них компания теперь реализует смартфоны под собственным брендом – в ее нынешнем каталоге присутствуют модели Key, Arc, Skyline, Fusion, Aura, Pulse и ряд других.

Планшеты Nokia, так и не получившие широкую известность, тоже ушли в прошлое. Но купить классический сотовый телефон Nokia по-прежнему можно – в этом сегменте HMD пока не стала отказываться от легендарного бренда.

Stas Knop / Pexels Пример HMD в очередной раз доказал, что известного названия недостаточно, чтобы привлечь покупателя

Важно отметить, что у HMD по-прежнему остается лицензия на использование бренда Nokia. Она истекает в мае 2026 г.

Уйти, но не полностью

Первые модели смартфонов Nokia, разработанные HMD, увидели свет в январе 2017 г., но не стали прорывными. Самым первым аппаратом стал Nokia 6 – HMD сразу внесла путаницу со своей системой нейминга, с которой так и не смогла разобраться. Потребители путали топовые модели с бюджетными, и наоборот.

В конце февраля 2017 г. HMD вернула Nokia в сегмент классических телефонов, представив всему миру обновленную версию поистине культовой модели 3310. Тогда же увидела свет и новая версия знаменитого Nokia 8110, из-за своей формы получившего прозвище «Банан».

Спустя восемь лет смартфоны Nokia от HMD ушли в прошлое, но лишь на первый взгляд. Финский вендор отказался от бренда, но не от наработок, что наглядно демонстрирует «новая» модель HMD XR21. На деле это просто переименованный моноблок Nokia XR21, вышедший в 2023 г.

План был

Компания Nokia – это в прошлом лидер рынка не только сотовых телефонов, но и смартфонов. Она оставалась им вплоть до начала 2007 г., пока Apple не выпустила самый первый iPhone. Nokia было нечем ответить – ее смартфоны на базе Symbian OS отставали от iPhone почти по всем параметрам, да и сама Symbian OS не шла ни в какое сравнение с iOS по возможностям и удобству использования.

Потребители всего за несколько лет утратили интерес к продукции Nokia, в результате чего она была вынуждена продать свое мобильное подразделение. Сделка состоялась в сентябре 2013 г., покупателем выступила корпорация Microsoft. Сумма сделки – $5,4 млрд.

Nokia была нужна Microsoft для конкуренции с Apple, но план с треском провалился – мир не заинтересовался ее смартфонами ни на Windows Phone, ни на Android. В мае 2016 г. Microsoft продала Nokia компании HMD Global всего за $350 млн, то есть более чем в 15 раз дешевле, чем покупала.

HMD нужен был бренд Nokia, чтобы закрепиться на рынке мобильных устройств. Ей требовался всемирно известный и узнаваемый логотип. Сложно сказать, удалось ли ей добиться поставленных целей, но одно известно точно – смартфоны Nokia за восемь лет так ни разу и не оказались в первой пятерке по объемам продаж.

Что-то пошло не так

Фактически, в новых смартфонах Nokia не было уникальных «фишек», которые могли бы привлечь пользователей. Они всегда были самыми обычными Android-мобильниками, коих очень много на рынке, и от своих ближайших конкурентов они отличались, в глобальном плане, исключительно брендом.

Поначалу HMD все же пыталась выпускать самобытные смартфоны Nokia, но затея оказалась провальной. Таковым был вышедший в феврале 2019 г. в мире и в апреле 2019 г. в России Nokia 9 Pureview, являющийся потомком некогда суперпопулярных камерофонов Nokia.

В этом аппарате упор тоже делался на камеру – в нем было пять сенсоров Sony IMX 386 по 12 МП (60 МП в сумме), каждый с оптикой Zeiss, выполнявшие различные задачи при съемке. Но HMD уничтожила удачную с аппаратной точки зрения идею ужасной реализацией на уровне программного кода.

Софт для работы с камерой в Nokia 9 на выходе был откровенно сырым – фотографии сохранялись по несколько минут, хотя по «железу» это был мощный смартфот с 6 ГБ оперативной памяти и топовым на тот момент процессором Qualcomm Snapdragon 845. К тому же встроенный редактор имел минимум функций. С последующими обновлениями HMD исправила большинство недостатков, но репутация смартфона уже была испорчена.

В дальнейшем HMD так и не выпустила ни одного выдающегося смартфона Nokia. Конкурентами Apple, Samsung и топовых китайских вендоров HMD так и не стала.