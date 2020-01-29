Nokia выпустит сверхдешевый долгоиграющий смартфон с огромным аккумулятором. Цена

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Под маркой Nokia выйдет смартфон начального уровня Nokia 1.3 с аккумулятором 4000 мАч. Его цена составит около 80 евро, и его покажут на MWC 2020. Вместе с ним Nokia выпустит 5G-смартфон за 500 евро. Также к релизу готовится потомок Nokia 9 – первого в мире смартфона с пентакамерой.



Недорогие новинки Nokia

Холдинг HMD Global готовит к релизу два бюджетных смартфона под брендом Nokia – модели 5.2 и 1.3. Дебют обоих аппаратов запланирован на конец февраля 2020 г. и пройдет в Барселоне в рамках международной выставки мобильной электроники Mobile World Congress (MWC) 2020.

По информации портала Gizmochina, старшая модель Nokia 5.2 будет стоить в пределах 170 евро (11,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 января 2020 г.), тогда как стоимость Nokia 1.3 окажется заметно ниже – 80 евро (5500 руб.), и его отличительной чертой станет значительная автономность. Даты их релиза на момент публикации материала известны не были.

Долгоиграющий бюджетник

Смартфон Nokia 1.3 разработчики собрали на бюджетной аппаратной платформе MediaTek (модель процессора не уточняется). Моноблок укомплектован 8 ГБ встроенной памяти и оперативной памятью объемом 1 ГБ, у него также имеется 6-дюймовый дисплей с вырезом под фронтальную фотокамеру. По дизайну смартфон может быть похож на вышедшую в декабре 2019 г. модель Nokia 2.3.

Nokia 2.3 может подарить свою внешность бюджетному «родственнику»

Все прочие характеристики смартфона пока держатся в секрете, за исключением емкости аккумулятора, которая составит 4000 мАч. С учетом основных спецификаций Nokia 1.3, заряда такой батареи ему с высокой долей вероятности хватит на несколько дней автономной работы. АКБ в смартфоне съемная, что позволяет оперативно менять ее на такую же при необходимости.

Среднестатистический смартфон

Nokia 5.2 окажется не только дороже, но и производительнее в сравнении с Nokia 1.3, а дизайн его может быть скопирован с модели Nokia 6.2. Вместо процессора MediaTek здесь применяется разработка Qualcomm – восьмиядерная 14-нанометровая платформа Snapdragon 652 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, которая дополнена 3 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 32 ГБ. Диагональ дисплея составит 6,2 дюйма, а разрешение встроенных фотокамер – 16+8 МП (основная) и 5 МП (фронтальная). Емкость батареи Nokia 5.2 – 3500 мАч.

Nokia 6.2

Перечисленные спецификации относятся для начальной комплектации Nokia 5.2, оцененной в 170 евро. В ряде стран HMD Global выпустит версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, но ее стоимость пока подлежит уточнению.

5G-смартфон дешевле 500 евро

Вместе с недорогими Nokia 5.2 и Nokia 1.3 китайский холдинг HMD Global привезет на MWC 2020 смартфон Nokia 8.2 5G с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Как пишет Gizmochina, LTE-версия данного аппарата отменена, и в продажу поступит лишь модификация с 5G-модемом.

Основу Nokia 8.2 5G составит процессор Qualcomm Snapdragon 765 (7 нанометров, модем X52, 8 ядер, до 2,4 ГГц), к нему добавят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, и в такой комплектации стоимость смартфона будет около 460 евро (31,9 тыс. руб.). Дополнительно будет выпущена версия с накопителем на 256 ГБ и 8-гигабайтным модулем оперативной памяти, ее цена неизвестна.

Список характеристик Nokia 8.2 5G включает батарею 3500 мАч с быстрой зарядкой по USB-C, отдельный вход под наушники, сканер отпечатков пальцев на тыльной панели. Фронтальную камеру смартфона на основе 32-мегапиксельного сенсора сделают выдвижной, а разрешение основного модуля должно составить 64 МП.

Потомок первого смартфона с пентакамерой

В течение I квартала 2020 г. может состояться анонс смартфона Nokia 9.2, который станет новым флагманом линейки и заменит собой прошлогодний Nokia 9.1. Данный смартфон был показан на MWC 2019 и стал первым в мире мобильником с пентакамерой – основной камерой, состоящей из пяти сенсоров. В России Nokia 9.1, как сообщал CNews, вышел в апреле 2019 г.

Флагман Nokia 9.1, он же просто Nokia 9

Nokia 9.2 тоже может быть показан на MWC 2020, однако подтверждений этому пока нет. Известно, что смартфон базируется на новейшем флагманском смартфоне Qualcomm Snapdragon 865, вышедшем в декабре 2019 г., его экран получит существенно более тонкие рамки в сравнении с предшественником, а его селфи-камера может быть основана на 32- или 48-мегапиксельном сенсоре. Все прочие характеристики смартфона, включая параметры его основной камеры, не раскрываются.