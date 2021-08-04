В России начались продажи смартфона Nokia XR20

Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России смартфона Nokia XR20, созданного для использования в сложных условиях и протестированного на прочность в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810H-2019.

Версия 6/128 ГБ доступна для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia и магазинах партнеров в двух цветах — графит и ультрамарин — по ориентировочной розничной цене 44990 руб. В интернет-магазине действует специальное предложение — при покупке Nokia XR20 вы получаете в подарок наушники Nokia BH-405 в синем цвете.

Nokia XR20 — смартфон, который создан для длительного использования и подходит людям ведущим активный образ жизни и родителям с маленькими детьми. Прочный нескользкий корпус с текстурированным покрытием и новейший экран из закаленного стекла Corning Gorilla Glass Victus надежно защищены от царапин, падений, попадания воды, песка и перепадов температуры. Nokia XR20 выдерживает падение с высоты 1,5 метра и может находиться под водой на глубине до 1,5 метров в течение получаса. Экран отзывается даже на прикосновения мокрыми руками и в перчатках. Яркость в 500 нит позволяет пользоваться телефоном на улице — все отлично видно даже на солнце.

В Nokia XR20 предусмотрена двойная камера с оптикой ZEISS: основная камера 48 МП и камера 13 МП для съемки с ультрашироким углом обзора. Двойная LED-вспышка приходит на помощь при тусклом свете. Режим Action Cam и новый режим SpeedWarp для быстрой съемки и технология пространственного звука OZO Audio с шумоподавлением помогают создавать запоминающиеся видеоролики. За звук отвечают технология OZO Playback и стереодинамики. Батарея емкостью 4630 мАч держит заряд до двух дней.

В Nokia XR20 предусмотрено подключение к сетям 5G. Смартфон построен на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480 5G. Этот высокопроизводительный и в тоже время энергоэффективный процессор, изготовленный по 8нм техпроцессу, подходит для большинства задач.

Пользователю будут доступны новейшие функции Android 11 и обновления операционной системы в течение трех лет. Кроме того, предусмотрена возможность получать обновления для системы безопасности целых четыре года. Смартфон поддерживает беспроводную зарядку 15 Вт Qi и соответствует стандарту QC QuickCharge 4.0, в комплекте прилагается быстрая проводная зарядка 18 Вт.