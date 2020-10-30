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В России начались продажи смартфона Nokia 8.3 5G

Техника

Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России смартфона Nokia 8.3 5G в цвете «Полярная ночь». Смартфон доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Nokia, а также в розничных сетях партнеров по ориентировочной розничной цене 49 990 руб.

Nokia 8.3 5G — первый 5G-смартфон под брендом Nokia, предназначенный для работы в любых сетях 5G по всему миру. Также это первый смартфон с модемной радиосистемой Qualcomm 5G RF, в которой 5G-модем объединен с антенной, в Nokia 8.3 5G на одном кристалле расположено более 40 различных RF-компонентов.

Nokia 8.3 5G — смартфон с экраном FHD+ PureDisplay диагональю 6,81 дюйма. Смартфон оснащен 4-сенсорной камерой PureView с оптикой ZEISS: основная камера 64 МП, сенсор с ультрашироким углом обзора 12 МП, сенсор глубины 2 МП, сенсор для макросъемки 2 МП. Селфи-камера 24 МП. В приложении камеры доступны кинематографические эффекты ZEISS, настройки для редактирования видеороликов и режим съемки в условиях недостаточного освещения. За качество звучания отвечает технология пространственного звука OZO Audio.

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Nokia 8.3 5G

Подключение к мобильным сетям 5G с высокой скоростью передачи данных позволяет с комфортом смотреть кино онлайн и играть в игры в любое время и в любом месте. Процессор Qualcomm Snapdragon 765G оптимизирован для работы в сетях 5G, а батарея держит заряд до двух дней. Датчик отпечатка пальца в кнопке включения позволяет быстро разблокировать смартфон без лишних движений. Успевать всегда и везде поможет выделенная кнопка Google Ассистента.

На Nokia 8.3 5G предустановлена чистая, безопасная, обновляемая операционная система Android 10. Смартфон получит обновление до Android 11 и выше. Вы будете ежемесячно получать обновления для системы безопасности в течение трех лет и два года — обновления программного обеспечения.

При покупке Nokia 8.3 5G можно воспользоваться пробной полугодовой подпиской на тарифный план 100 ГБ Google One. В Google One предусмотрено 100 ГБ для хранения файлов на Google Диске, писем в Gmail и фотографий в Google Фото, а также автоматическое резервное копирование данных и помощь экспертов Google. Выделенным вам пространством можно поделиться с пятью друзьями.

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