В России начались продажи планшета Nokia T20 3/32 WiFi

Компания HMD Global объявляет о начале продаж в России планшета Nokia T20 3/32 WiFi, первого планшета под брендом Nokia и первого устройства новой T-серии.

Планшет Nokia T20 в цвете «Голубой океан» в версии 3/32 WiFi доступен для покупки в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru по специальной цене 17990 руб. В качестве подарка к планшету прилагается защитный чехол Nokia Rugged Case (обычная цена 2 990 руб.). Также планшет Nokia T20 3/32 WiFi можно приобрести в магазинах сети «Ситилинк» по специальной цене – 16990 руб.

Яркий 2К-экран

На 2K-экране диагональю 10,4 дюйма видна каждая деталь. Вы можете пользоваться планшетом без ограничений — технология Low Blue Light поможет защитить зрение. Вас всегда отлично слышно благодаря двум микрофонам, а за панорамный звук отвечают стереодинамики и технология OZO Playback Panorama.

Скандинавский дизайн и прочный корпус

Планшет Nokia T20 выполнен в лаконичном скандинавском дизайне, присущем всем смартфонам Nokia. Корпус из брашированного матированного алюминия и прочное 3D-обрамление экрана рассчитаны на активную эксплуатацию и долгий срок службы. Nokia T20 тщательно протестирован на прочность.

Nokia T20

Емкая батарея и быстрая зарядка

Батарея Nokia T20 емкостью 8000 мАч рассчитана на 7 часов онлайн-общения, 10 часов просмотра фильмов или 15 часов веб-серфинга. Предусмотрена функция быстрой зарядки 15 Вт.

Библиотека детского контента

На Nokia T20 предустановлена детская библиотека с развивающим контентом Google Kids Space. Предлагаемые игры, книги и видеоролики отличаются высоким качеством и соответствуют возрасту и увлечениям ребенка — они помогают развиваться и творить. Приложения и книги проверяются специалистами в области образования и экспертами по мультимедийным технологиям. Для работы Google Kids Space требуется детский аккаунт Google, которым можно управлять с помощью приложения для родительского контроля Family Link.

Надежная защита данных

Новые типы атак можно выявлять даже без сигнатур и правил корреляции Безопасность

На Nokia T20 предустановлена операционная система Android 11. Планшет не потеряет актуальности со временем — вы будете два года получать обновления операционной системы и три года — ежемесячные обновления для системы безопасности. Технологии распознавания лица мгновенно разблокируют планшет — ваши данные надежно защищены и доступны только вам.

Подходит для корпоративного использования

Nokia T20 входит в программу Android Recommended (AER) и соответствует всем требованиям, предъявляемым компанией Google к устройствам для корпоративного использования. На планшет можно установить решение HMD Enable Pro для простого и удобного управления корпоративными мобильными устройствами.

Оригинальные чехлы Nokia

Для дополнительной защиты планшета предусмотрены оригинальные чехлы Nokia Rugged Case и Nokia Rugged Flip Cover. Nokia Rugged Case — это прочный чехол, который не скользит и имеет внутреннее покрытие премиального качества — благодаря чехлу планшет будет выглядеть новым в течение длительного времени.

Nokia Rugged Flip Cover — это прочный нескользкий чехол, закрывающий корпус и дополненный съемной крышкой, которая не только защищает экран, но и отлично справляется с ролью подставки при просмотре фильмов. Крышка блокирует планшет при закрывании и разблокирует при открывании.

О компании HMD Global

Компания HMD Global, штаб-квартира которой находится в городе Эспоо, Финляндия, является производителем смартфонов, телефонов и аксессуаров под брендом Nokia, а также оказывает услуги пользователям мобильной связи. Компания разрабатывает и занимается продажами линеек смартфонов и мобильных телефонов разных ценовых категорий, чтобы сделать подключение к сети доступным для всех. HMD обладает эксклюзивной лицензией на производство мобильных аппаратов и планшетов под брендом Nokia.