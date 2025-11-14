Infinix представляет XPad 20 Pro – легкость, производительность и интеллект в одном планшете

Компания Infinix объявляет о запуске нового планшета XPad 20 Pro. Он оснащен 12-дюймовым экраном с разрешением 2К и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, технология защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительном просмотре контента. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

Процессор в планшете – MediaTek Helio G100 Ultimate. Иммерсивный звук достигается благодаря четырем стереодинамикам.

Устройство включает в себя набор ИИ-инструментов, таких как перевод в реальном времени и исправление грамматики. Пользователи могут активировать голосового помощника простой командой «Привет, Folax» для решения различных задач.

Слот для SIM-карты дает возможность пользоваться интернетом и социальными сетями даже без подключения к сети Wi-Fi и всегда оставаться на связи. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 8000 мАч. Фронтальная камера 5 МП и основная 8 МП позволяют запечатлеть происходящее вокруг и совершать видеозвонки.

На устройство возможно установить родительский контроль, управлять загрузками и покупками, фиксировать лимиты на экранное время, использовать специальные режимы для защиты зрения и безопасный поиск через Google. Чтобы управлять с других устройств, необходимо загрузить приложение Google Family Link.

XPad 20 Pro доступен в магазинах DNS и на маркетплейсах Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» в сером и голубом цветах.

Доступные версии и цены: 8 ГБ + 128 ГБ – 18 999 руб.; 8 ГБ + 256 ГБ – 20 999 руб.