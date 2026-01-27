Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Infinix XPAD


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


27.01.2026 Infinix представила планшет со съёмной клавиатурой и «продуктивностью уровня ПК» 7
14.11.2025 Infinix представляет XPad 20 Pro – легкость, производительность и интеллект в одном планшете 2
05.08.2025 Infinix представила планшет Xpad 20 2
15.07.2025 Infinix представила XPad GT: мощь Snapdragon 888 в новом планшете 2
24.09.2024 Infinix представляет в России свой первый планшет – XPAD 2
19.04.2013 40 поводов для гордости iconBIT 1
16.04.2013 Компания iconBIT приняла участие в выставке Consumer Electronics & Photo Expo-2013 1

Публикаций - 8, упоминаний - 18

Infinix XPAD и организации, системы, технологии, персоны:

Infinix Mobile - Infinix Mobility 189 5
Google LLC 12316 2
iconBIT 39 2
Lenovo Group 2370 1
Qualcomm Technologies 1915 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2109 1
IBM - International Business Machines Corp 9563 1
ZTE Corporation 776 1
Sony 6639 1
Lenovo Motorola 3530 1
HID Global - HID Corporation 121 1
ДНС Ритейл - DNS Digital Store - Компьютерный центр ДНС - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 200 1
Motorola Inc 1150 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2729 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1057 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 535 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 1
LEGO 255 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 247 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12727 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13033 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25687 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6326 4
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9871 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5405 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5183 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18516 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9414 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8935 3
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2247 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3002 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 2
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1475 2
Gamepad - Геймпад - Joypad - Джойпад - тип игрового манипулятора 173 2
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3727 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7696 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4844 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6178 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3555 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14993 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1579 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1841 1
ICE - Interactive Connectivity Establishment 132 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8392 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1056 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2376 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 1
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 314 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1788 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 114 1
Google Android 14772 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1631 2
Microsoft Windows 16405 2
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 421 2
Mediatek MTK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 71 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5136 2
iconBIT NetTAB 19 2
Apple iOS 8300 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 459 1
Intel x86 - архитектура процессора 1991 1
Intel Core - Семейство процессоров 1238 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2898 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
IBM PC DOS 42 1
Google Project Ara 48 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 55 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 337 1
Asus PadFone 25 1
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 1
Xiaomi Magic Cube 2 1
ZTE Eco-Mobius 4 1
Google Android 14 90 1
Google Family Link 8 1
Google Android 15 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18326 1
Япония 13563 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 678 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 1
Ergonomics - Эргономика 1689 1
Финансовый сектор - Crowdfunding - Краудфандинг - Краудинвестинг - Краудлендинг - народное финансирование - C2C-кредитование 73 1
Red Dot Design Award 57 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще