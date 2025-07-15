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Infinix представила XPad GT: мощь Snapdragon 888 в новом планшете

Международная технологическая компания Infinix объявила о расширении линейки GT и выходе игрового планшета XPad GT, который подойдет настоящим ценителям мобильного гейминга.

Новинка сочетает в себе стильный эргономичный дизайн, передовые характеристики, а за высокую производительность отвечает флагманский процессор Snapdragon 888, обеспечивающий беспрерывную работу даже в самых требовательных играх. Встроенные возможности ИИ помогут решить множество повседневных задач.

Впервые в истории Infinix новое устройство выходит на процессоре от Qualcomm. Применение Snapdragon 888 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти гарантируют работу без лагов и тормозов в самом сложном игровом сценарии. XPad GT получил 13-дюймовый экран с разрешением 2880х1840 пикселей и яркостью 700 нит, что дарит кристально четкое изображение и насыщенные цвета даже при ярком солнце. Благодаря частоте обновления 144 Гц игровой процесс станет идеально плавным. Объемное 3D-звучание с восемью динамиками создает эффект полного погружения, стирая грань между реальностью и цифровым миром.

За долгие и увлекательные часы бесперебойного гейминга отвечает аккумулятор емкостью 10000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Более того, больше не стоит переживать из-за нагревания устройства даже при максимальной нагрузке, ведь XPad GT оснащен системой охлаждения VC. Фронтальная камера 9 Мп и основная 13 Мп позволяют делать четкие снимки и совершать видеозвонки, а 256 ГБ встроенной памяти обеспечивают пространство для хранения большого количества файлов.

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цифровизация

XPad GT подойдет как и для начинающих геймеров, так и для профи.

Планшет доступен в магазинах DNS в сером цвете по цене 35999 руб.

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