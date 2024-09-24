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Infinix представляет в России свой первый планшет – XPAD

Компания Infinix объявляет о старте продаж в России своего первого планшета XPAD. Об этом CNews сообщили представители Infinix.

«Infinix XPAD – наш дебют на рынке планшетов, и мы невероятно рады представить это революционное устройство пользователям, – отметил Ян Йонг, менеджер по продукту Infinix. – Оснащенный современными функциями и передовыми возможностями планшет XPAD подойдет для студентов, молодых профессионалов, создателей контента и любителей развлечений, и все это по привлекательной цене».

Infinix XPAD работает под управлением Android 14. В его основе лежит восьмиядерный процессор Helio G99. 11-дюймовый FHD+ дисплей поддерживает частоту обновления 90 Гц, а яркость экрана составляет 440 нит. Благодаря тонкой рамке вокруг дисплея соотношение экрана к металлическому корпусу составляет 83%. Разрешение обеих камер планшета - 8 МП. Объем оперативной памяти – 8 ГБ, а постоянной – 256 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч, мощность зарядки составляет 18 Вт. Infinix XPAD поддерживает функцию быстрого обмена файлами со смартфонами и ноутбуками Infinix.

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Infinix
Infinix представляет в России свой первый планшет – XPAD

В планшете есть четыре динамика и поддержка стандарта Dolby Atmos. Планшет весит 450 граммов, а толщина корпуса составляет 7,3 мм. Возможность подключения к сетям 4G и Wi-Fi обеспечивает бесперебойный доступ к онлайн-контенту, развлечениям и инструментам для повышения производительности, где бы пользователь ни находился.

Планшет Infinix XPAD будет доступен в России в сером, титановом и голубом цветах.

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Будет доступно две модификации: 8 ГБ + 256 ГБ, 4G LTE – по рекомендованной розничной цене 23 990 руб.; 8 ГБ + 256 Г, только Wi-Fi – по рекомендованной розничной цене 21 990 руб.

Планшет можно будет приобрести в «М.Видео» и DNS, при этом до 14 октября 2024 г. будет действовать специальное предложение: 8 ГБ + 256 ГБ, 4G LTE – 20 990 руб.; 8 ГБ + 256 ГБ, только Wi-Fi – 19 990 руб.

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