Infinix представила планшет со съёмной клавиатурой и «продуктивностью уровня ПК»

Международная технологическая компания Infinix объявила о запуске в России продаж планшета Xpad Edge со съёмной клавиатурой в комплекте. Новинка ориентирована на пользователей, которым важно комфортно решать повседневные рабочие и учебные задачи в мобильном формате.

Xpad Edge обеспечивает привычную для пользователей ПК продуктивность, сохраняя как мобильность, так и удобство в использовании. Устройство поддерживает функцию дублирования экрана ПК, что позволяет использовать его в качестве второго экрана. Благодаря функциям разделения экрана и параллельно работающих окон Xpad Edge подходит для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для онлайн-встреч, обучения и других повседневных задач. Съемная клавиатура, входящая в комплект и предустановленный «WPS офис» делают взаимодействие с устройством более удобным и привычным для тех, кто ценит формат работы за ПК.

Устройство оснащено 13,2-дюймовым ярким экраном с разрешением 2.4K и соотношением сторон 3:2, обеспечивающим больше рабочего пространства. Такой формат позволяет заниматься несколькими задачами одновременно, а высокая детализация изображения делает использование планшета удобным как для работы, так и для развлечений.

Xpad Edge выполнен в ультратонком металлическом корпусе толщиной всего 6,19 мм и весит 588 г, что делает его удобным для повседневного использования дома, в дороге или вне офиса. Планшет легко помещается в сумку или рюкзак и подойдет тем, кто работает или учится в гибридном формате и не хочет быть привязан к одному месту.

Устройство работает под управлением Android 15 и оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 685, обеспечивающим стабильную работу в повседневных сценариях. Xpad Edge поддерживает интеллектуальные функции на базе ИИ, которые помогают быстрее работать с текстами и контентом, а также упрощают выполнение рутинных задач в процессе работы и обучения. Поддержка 4G-соединения и наличие слота для SIM-карты позволяет оставаться на связи и пользоваться интернетом без подключения к Wi-Fi.

При просмотре видео, видеозвонках и прослушивании музыки Xpad Edge обеспечивает объёмное и насыщенное звучание благодаря четырём динамикам. За автономность устройства отвечает аккумулятор ёмкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки, что позволяет использовать планшет в течение дня без необходимости частой подзарядки. Фронтальная и основная камеры по 8 Мп подойдут для видеозвонков, онлайн-встреч и дистанционного обучения, а также для съёмки повседневной жизни.

Устройство поддерживает функции родительского контроля и безопасности, включая управление доступом к контенту, загрузкам и покупкам, а также настройку лимитов экранного времени.

Xpad Edge можно приобрести в магазинах DNS, устройство представлено в темно-синем цвете.

Доступные версии и цены: 8 Гб + 256 Гб – 32999 руб.