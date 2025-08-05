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Infinix представила планшет Xpad 20

Международная технологическая компания Infinix объявила о запуске нового планшета Xpad 20, который создан для современной молодой аудитории и сочетает в себе производительность и простоту использования. В комплекте вместе с Xpad 20 предлагается защитный чехол, который поможет сохранить устройство в идеальном состоянии с первого дня использования.

Новинка подходит для решения множества повседневных задач как офисным работникам, так и студентам. Xpad 20 оснащен 11-дюймовым FHD+ экраном с разрешением 1200x1920 пикселей и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавное изображение и высокую детализацию. Кроме того, технология защиты зрения снижает нагрузку на глаза при длительном просмотре контента.

Планшет включает в себя набор ИИ-инструментов, улучшающих ежедневную производительность. Пользователи могут активировать голосового помощника простой командой «Привет, Folax» для быстрого решения различных задач. Функции на базе ИИ, такие как перевод в реальном времени и исправление грамматики, способствуют более эффективному общению и обучению

Встроенный слот для SIM-карты и поддержка 4G LTE дают возможность звонить, пользоваться интернетом и социальными сетями даже без подключения к сети Wi-Fi.

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Процессор MediaTek Helio G88 обеспечивает хорошую энергоэффективность и создает удобство для пользователя в режиме многозадачности. Функция совместной работы на нескольких устройствах позволяет синхронизировать данные со смартфонами или ноутбуками, мгновенно переносить файлы и одновременно работать на нескольких экранах. Это делает его идеальным решением для гибридного обучения или мобильной работы.

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За долгие часы автономности отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Фронтальная камера 5 Мп и основная 8 Мп позволяют запечатлеть происходящее вокруг и совершать видеозвонки.

Планшет доступен в магазинах «ДНС» в сером, зеленом и фиолетовом цветах.

Доступные версии и цены: 4 ГБ + 128 ГБ – 12499 руб.; 6 ГБ + 128 ГБ – 13999 руб.; 8 ГБ + 256 ГБ – 15999 руб.

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