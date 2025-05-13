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Scalefusion
Scalefusion создаёт решения по управлению устройствами как для малых и средних предприятий, так и для международных корпораций из различных сфер, включая розничную торговлю, логистику и промышленность. Компания предлагает UEM-инструменты, выходящие за рамки традиционных MDM-систем, благодаря специальным решениям, таким как OneIdP и AirThink AI. .
Scalefusion и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 350 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3034 1
|Scalefusion - OneIdP 2 2
|Scalefusion - AirThink AI 2 2
|Google Android Enterprise Recommended 7 1
|Scalefusion - Veltar 1 1
|Tom’s Hardware 435 1
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