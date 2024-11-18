Scalefusion запускает Veltar: решение для безопасности корпоративных устройств

Компания Scalefusion, поставщик решений для унифицированного управления конечными точками, объявила о запуске Veltar. Это новое решение, которое поможет повысить безопасность корпоративных устройств и данных. Veltar сочетает передовой уровень защиты от угроз с удобной моделью управления устройствами, позволяя бизнесу уверенно работать в условиях растущих рисков в киберпространстве. Об этом CNews сообщили представители Scalefusion.

Veltar призван решить проблему, с которой сталкиваются компании, используя разрозненные инструменты безопасности, которые не позволяют получить полную информацию о корпоративных устройствах и их защищенности. Veltar предоставляет командам по безопасности (SecOps) и обслуживанию информационных технологий (ITOps) уже готовый набор инструментов, которые помогают предотвратить утечки данных, гарантируя надежное хранение и передачу корпоративной информации.

Использовать Veltar можно с панели управления Scalefusion. Благодаря запуску Veltar Scalefusion теперь объединяет в себе системы управления конечными точками (UEM — Unified Endpoint Management) и их безопасностью (EPS — Endpoint Security), а также идентификацией и доступом к инфраструктуре компании (IAM — Identity and Access Management). Veltar дополняет функциональность Scalefusion и позволяет организациям эффективно управлять корпоративными устройствами и доступом к ним, а также обеспечивать их безопасность.

В состав Veltar входят Secure Web Gateway (шлюз сетевой безопасности), VPN Tunnel, I/O Device Access Control (управление устройствами ввода/вывода) и Integrated Mobile Threat Defense (интегрированная защита мобильных устройств от угроз). Все эти инструменты могут быть полезны для компаний, работающих с конфиденциальными данными клиентов в различных отраслях — от здравоохранения до финансов и страхования.

Каждый из них нивелирует киберугрозы в определенном сегменте, повышая общую безопасность компании. Например, Secure Web Gateway позволяет ИТ-администраторам отслеживать и контролировать интернет-трафик, помогая защитить устройства от загрузки вредоносного ПО и фишинговых атак. VPN Tunnel позволяет удаленным сотрудникам безопасно подключаться к сети компании, обеспечивая конфиденциальность при подключении через публичную сеть. I/O Device Access Control ограничивает возможность подключения внешних устройств к корпоративным. А Integrated Mobile Threat Defense постоянно отслеживает подозрительные действия, такие как установка несанкционированных приложений или необычные сетевые подключения, обеспечивая защиту конфиденциальных данных и соблюдение требований регуляторов.

«Veltar предоставляет пользователям доступ ко всем ключевым инструментам безопасности на единой платформе. Это важный компонент во всем решении Scalefusion, которое теперь сочетает системы управления, защиты и безопасного доступа к устройствам. Veltar позволяет бизнесу как повысить уровень безопасности устройств, так и упростить управление ими», — Свапнил Шете, вице-президент по маркетингу компании Scalefusion.

Полный набор инструментов, объединеных в решении Veltar, позволяет ИТ-командам оперативно реагировать на потенциальные угрозы и соблюдать корпоративные политики безопасности.