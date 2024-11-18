Разделы

ПО Софт Безопасность
|

Scalefusion запускает Veltar: решение для безопасности корпоративных устройств

Компания Scalefusion, поставщик решений для унифицированного управления конечными точками, объявила о запуске Veltar. Это новое решение, которое поможет повысить безопасность корпоративных устройств и данных. Veltar сочетает передовой уровень защиты от угроз с удобной моделью управления устройствами, позволяя бизнесу уверенно работать в условиях растущих рисков в киберпространстве. Об этом CNews сообщили представители Scalefusion.

Veltar призван решить проблему, с которой сталкиваются компании, используя разрозненные инструменты безопасности, которые не позволяют получить полную информацию о корпоративных устройствах и их защищенности. Veltar предоставляет командам по безопасности (SecOps) и обслуживанию информационных технологий (ITOps) уже готовый набор инструментов, которые помогают предотвратить утечки данных, гарантируя надежное хранение и передачу корпоративной информации.

Использовать Veltar можно с панели управления Scalefusion. Благодаря запуску Veltar Scalefusion теперь объединяет в себе системы управления конечными точками (UEM — Unified Endpoint Management) и их безопасностью (EPS — Endpoint Security), а также идентификацией и доступом к инфраструктуре компании (IAM — Identity and Access Management). Veltar дополняет функциональность Scalefusion и позволяет организациям эффективно управлять корпоративными устройствами и доступом к ним, а также обеспечивать их безопасность.

В состав Veltar входят Secure Web Gateway (шлюз сетевой безопасности), VPN Tunnel, I/O Device Access Control (управление устройствами ввода/вывода) и Integrated Mobile Threat Defense (интегрированная защита мобильных устройств от угроз). Все эти инструменты могут быть полезны для компаний, работающих с конфиденциальными данными клиентов в различных отраслях — от здравоохранения до финансов и страхования.

Каждый из них нивелирует киберугрозы в определенном сегменте, повышая общую безопасность компании. Например, Secure Web Gateway позволяет ИТ-администраторам отслеживать и контролировать интернет-трафик, помогая защитить устройства от загрузки вредоносного ПО и фишинговых атак. VPN Tunnel позволяет удаленным сотрудникам безопасно подключаться к сети компании, обеспечивая конфиденциальность при подключении через публичную сеть. I/O Device Access Control ограничивает возможность подключения внешних устройств к корпоративным. А Integrated Mobile Threat Defense постоянно отслеживает подозрительные действия, такие как установка несанкционированных приложений или необычные сетевые подключения, обеспечивая защиту конфиденциальных данных и соблюдение требований регуляторов.

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA
Маркет

«Veltar предоставляет пользователям доступ ко всем ключевым инструментам безопасности на единой платформе. Это важный компонент во всем решении Scalefusion, которое теперь сочетает системы управления, защиты и безопасного доступа к устройствам. Veltar позволяет бизнесу как повысить уровень безопасности устройств, так и упростить управление ими», — Свапнил Шете, вице-президент по маркетингу компании Scalefusion.

Полный набор инструментов, объединеных в решении Veltar, позволяет ИТ-командам оперативно реагировать на потенциальные угрозы и соблюдать корпоративные политики безопасности.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

10 вопросов, которые нужно задать перед внедрением интранета

Сисадмины виноваты в каждом третьем взломе российских компаний

Интранет в HR-стратегии: как автоматизировать рутину и вовлечь сотрудников в корпоративную культуру

Доделать за Microsoft. Вышел инструмент для создания идеальной Windows 11 без слежки, глюков и мусора, и которая легче в разы

99,9%, 99,95%, 99,982% и все? Как повысить надежность ИТ с помощью SLA

У российского разработчика средств связи отобрали миллионы неустойки за несвоевременную оплату ПО

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 24 дюйма: хиты продаж

Обзор умного дверного замка KENSUR A8: технологии на страже жилища

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще