«Системный Софт» и международный разработчик решений для управления устройствами Scalefusion объявляют о партнерстве

«Системный софт» подписал соглашение о партнерстве с международной компанией-разработчиком решений по управлению устройствами Scalefusion. Благодаря партнерству со Scalefusion интегратор расширит портфель решений для управления мобильными устройствами и рабочими станциями. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный Софт».

«Системный софт» — технологический партнер, интегратор и консультант. Компания предоставляет услуги, включая поставку и установку программного и аппаратного обеспечения, консультации экспертов.

Scalefusion предоставляет решения для управления и защиты устройств на различных операционных системах. Scalefusion помогает предприятиям защитить свою ИТ-инфраструктуру с помощью специализированных предложений, таких как OneIdP для управления идентификацией и доступом и AirThink AI для подготовки скриптов.

Решение позволяет отслеживать местоположение и на его основе ограничивать функционал устройства, управлять приложениями, проводить удаленную диагностику и устранять неполадки, настраивать сетевую безопасность и безопасность данных.

«Партнерство с Scalefusion открывает перед нашими клиентами новые возможности для улучшения управления и защиты их ИТ-инфраструктуры. Мы уверены, что это сотрудничество поможет повысить эффективность и безопасность бизнес-процессов наших заказчиков», – отметил Александр Иванов, менеджер по развитию бизнеса «Системный софт».

«Мы рады сотрудничеству с компанией «Системный Софт» и уверены, что наше решение UEM принесет значительные выгоды российскому бизнесу. Совместными усилиями мы сможем предложить уникальные и надежные решения по управлению устройствами на российском рынке», – сказал Свапнил Шете, вице-президент по маркетингу Scalefusion.