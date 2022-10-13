Treolan – официальный дистрибьютор «Альфадок»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») по соглашению с научно-производственным центром «Кейсистемс – Безопасность» (входит в группу «Кейсистемс») займется продвижением отечественного программного продукта «Альфадок» на российском рынке. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Онлайн-сервис «Альфадок» поможет компаниям выполнить законодательные требования по защите персональных данных, объектов критической информационной инфраструктуры, государственных и муниципальных информационных систем.

«Альфадок» позволяет самостоятельно отслеживать соблюдение законодательных требований, выявлять нарушения и исправлять недочеты до начала проверок Роскомнадзора, ФСБ и ФСТЭК России.

Техническая служба поддержки вендора предоставит консультации по вопросам защиты информации и корректного внесения сведений в сервис.

Программный продукт «Альфадок» включен в Единый реестр российского ПО и совместим с решениями других производителей. Сервис уже доступен для партнеров Treolan. Они смогут проводить общие встречи с клиентами для внедрения продукта в проекты.

Елизавета Амелина, менеджер по продукции Treolan: «Продукт “Альфадок” позволит нашим партнерам предлагать комплексное решение по защите персональных данных для своих клиентов. Централизованное управление защитой информации во всех подведомственных учреждениях решит проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных кадров, поможет исключить нарушения требований законодательства, а также быть готовым ко всем изменениям в области защиты информации».

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Компания Treolan начала свою историю в 1990 г. как подразделение дистрибуции компании «Ланит». Сегодня широкопрофильный ИТ-дистрибьютор, который сотрудничает с мировыми производителями программных и аппаратных решений. Партнерская сеть Treolan насчитывает свыше 3000 компаний, сосредоточенных в 250 городах России.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.