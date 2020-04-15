«Ред софт» и НПЦ КСБ протестировали ПО на совместимость

«Ред софт» и НПЦ КСБ продолжают тестировать на совместимость свои продукты в рамках технологического партнерства. Подтверждена полноценная и бесперебойная работа программного комплекса «АльфаДок.Платформа» производства НПЦ КСБ на операционной системе РЕД ОС производства «Ред софт».

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 3751).

«АльфаДок.Платформа» – многопользовательский программный комплекс для управления организационными и техническими мероприятиями по информационной безопасности в государственных и коммерческих структурах любой сложности. Программный комплекс «АльфаДок.Платформа» зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№ 4174).

«Обеспечение совместимости РЕД ОС с другими отечественными решениями – одна из наших главных задач как разработчика. Плодотворное сотрудничество с «НПЦ «КСБ» позволяет решать задачу защиты информации в среде РЕД ОС и предложить рынку надежные комплексные решения», - сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

«Подтверждение совместимости программного комплекса «АльфаДок.Платформа» с РЕД ОС, созданной российскими разработчиками, важно для наших пользователей, ориентированных на отечественное ПО. Корректная совместная работа продуктов поможет выполнить требования по импортозамещению и в полной мере использовать их функциональные возможности», – отметил заместитель генерального директора по развитию НПЦ КСБ Иван Федоров.