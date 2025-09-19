В ПКБ «Петробалт» протестировали Цифровую платформу судостроения, разработку которой ведет «Аскон»

В ПКБ «Петробалт» успешно завершилась программа повышения квалификации инженеров-конструкторов предприятия и сотрудников Фабрики цифровой трансформации СПбГМТУ по работе с системой трехмерного проектирования «Компас-3D». Специалисты освоили базовую функциональность CAD-системы и получили соответствующие сертификаты. Курс обучения для судостроителей провел «Аскон-Северо-Запад». Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Центральным событием программы стала демонстрация возможностей разрабатываемой в «Аско»н Цифровой платформы судостроения в объеме очередного технического релиза.

В рамках развернутого на территории предприятия тестового стенда сотрудники ПКБ «Петробалт» одними из первых в отрасли применили новое решение на практике. Конструкторы протестировали инструменты специализации «Корпус». Несмотря на то что система находится на стадии активной разработки, им удалось успешно выполнить моделирование элементов корпусных конструкций для самоходной самораскрывающейся шаланды проекта PBHB6.

В ходе тестирования от сотрудников ПКБ «Петробалт» были получены практические предложения по доработке и улучшению функциональности.

«Проведение такого комплекса мероприятий — от обучения до живого тестирования — имеет огромное значение для нас. Это не только повышает уровень владения современными инструментами наших ключевых специалистов, но и позволяет нам напрямую влиять на развитие отечественного программного обеспечения, чтобы в итоге получить решение, соответствующее запросам судостроительной отрасли. Мы уверены, что наши пожелания будут учтены, что сделает дальнейшую работу с Цифровой платформой судостроения максимально эффективной», – сказал Станислав Тимофеев, первый заместитель генерального директора — главный инженер ПКБ «Петробалт».

ПКБ «Петробалт» разрабатывает технические и рабочие проекты судов различного назначения, в том числе ледоколов, танкеров, рыбопромысловых и сухогрузных судов, контейнеровозов. Сотрудничество с «Аскон» ведется на основе соглашения, заключенного в 2023 г., и включает тестирование и отработку отраслевых цифровых решений на реальных конструкторских задачах.