МТС, «Билайн» и «Мегафон» обвинили власти России в нарушении конституционных прав своих абонентов

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«Вымпелком», МТС и «Мегафон» требуют признать незаконными попытки ФНС получить доступ к детализации переговоров их абонентов. Операторы утверждают, что это нарушает гарантированную Конституцией тайну связи.

«Большая тройка» сотовых операторов судится с ФНС

Сотовые операторы «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС) и «Мегафон» подали в Арбитражный суд Москвы иски Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) по крупнейшим налогоплательщикам №7. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Информация о поданных исках содержится также и в картотеке арбитражного суда. Из картотеки также следует, что операторы просили объединить иски, но суд им в этом отказал.

Налоговики требуют доступа к детализации сотовых абонентов

Как пояснили CNews в пресс-службе «Вымпелкома», оператор обжалует требование налоговой инспекции в отношении запроса детализации счета клиентов компании. «Согласно Конституции и Закона «О связи», «детализация счета относится к тайне связи и ее предоставление возможно исключительно на основании решения суда», - говорит пресс-секретарь компании Анна Айбашева.

Представители МТС и «Мегафона» также сообщили, судятся из-за попыток инспекции ФНС получить доступ к детализации телефонных переговоров. Оба оператора считают, что такого рода информация может быть передана только по решению суда.

МТС, «Билайн» и «Мегафон» требуют признать незаконными попытки ФНС получить доступ к детализации переговоров их абонентов

Инспекция налоговой службы в обосновании своей позиции использует одни и те же нормативно-правовые акты, уточняет Айбашева, поэтому операторы просили суд объединить соответствующие дела. Но формально инспекция ФНС выдала каждому оператору отдельное предписание, в связи с чем суд посчитал, что оснований для объединения дел нет.

«Информация о детализации телефонных переговоров действительно не может быть передана в рамках каких-то «хотелок» налоговой службы, - соглашается юрист Центра цифровых прав Саркис Дарбинян. – Это возможно только в рамках какого-либо производства: уголовных дел, доследственной проверки, оперативно-розыскных действия».

Как судебные приставы судились с телекоммуникационными компаниями

ФНС – не единственный орган исполнительной власти, желающий получить доступ к детализации телефонных переговоров абонентов. Такое желание есть и у Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Приставов, в частности, интересует частота телефонных звонков, которые совершают коллекторы должникам.

Ранее оператор фиксированной связи «Транстелеком» отказал управлению судебных приставов по Ростовской области в предоставлении такой информации. Приставы подали на компанию в суд, который поначалу встал на сторону ФССП. Однако «Транстелеком» обратился в Верховный суд, который признал действия ФСПП по запросу детализации телефонных переговоров незаконным. Впрочем, Минюст уже разработал поправки в законодательство, которые обяжут телефонные компании отвечать на соответствующие запросы судебных приставов.

«Большая тройка» сотовых операторов не в первый раз коллективно судится с органами исполнительной власти. В 2008-2010 гг. ФССП пыталась начать списывать задолженность граждан с их счетов у сотовых операторов. Операторы были категорически против такого подхода.

В 2010 г. «Вымпелком», МТС и «Мегафон» подали иск против ФССП в связи с тем, что руководивший в то время службой Артур Парфенчиков издал приказ о привлечении к ответственности должностных лиц сотовых операторов за отказ предоставлять приставам конфиденциальные данные о своих абонентах.

Дело закончилось подписанием соглашения между операторами и ФССП, в соответствии с которым приставы получили информацию к данным об абонентах-должниках, включая их номера телефонов и данные о платежах. Но информацию об остатках на счетах, также как и возможность списывать задолженность со счетов у сотовых операторов, приставам не предоставили.