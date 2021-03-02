Спецпроекты

Чернышенко поручил проработать вопрос строительства новых станций для доступа к интернету на туробъектах Карелии

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

В целях обеспечения устойчивой сотовой связи и доступа к интернету на туристических маршрутах в республике Карелия планируется построить новые базовые станции подвижной радиотелефонной связи. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания с вице-премьерами РФ, главой республики Карелия Артуром Парфенчиковым и предпринимателями региона, которое было посвящено вопросам развития туризма в республике.

Вице-премьер сообщил, что Правительство Карелии должно будет с участием операторов сотовой связи проработать и внести до конца марта в Правительство РФ предложения по строительству новых станций сотовой связи.

«Этот уникальный по красоте и достопримечательностям регион становится с каждым годом все популярнее у туристов, которые сегодня активно пользуются различными сервисами для организации своих маршрутов. На встрече предприниматели рассказали, что на территории мест паломничества, к примеру, в горном парке «Рускеала» или на горе Воттоварра недостаточная зона покрытия, что создает сложности, связанные, в том числе с обеспечением безопасности путешественников. Поэтому Минцифры дано поручение решить вопрос, у них в планах уже заложено строительство порядка 40 вышек», - отметил Дмитрий Чернышенко.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Карелию дал поручение проработать предложения карельских бизнесменов по развитию туризма, рыбохозяйственного комплекса, развития водного транспорта и совершенствованию Лесного кодекса.

Другие материалы рубрики

«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

Главой комитета по ИТ и связи Санкт-Петербурга назначена «человек губернатора»

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Антиковидную лабораторию атаковали «финансово заинтересованные» хакеры

Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Выбираем лучшие умные часы до 10 000 рублей

Лучшие менеджеры паролей для ПК и смартфонов: выбор ZOOM

Техноблог

Умная одежда — идеи vs реальность

Обзор пылесоса Roidmi X30 Pro: для влажной уборки и стерилизации без проводов

Показать еще

Наука

Керамические вкрапления в метеоритах намекают: формирование Солнечной системы шло не так, как думают

Ученые предложили распознавать эмоции с помощью радиоволн

Темная материя плотнее чем думали — это поможет в ее поисках

Прорыв в печатной электронике: динамики печатают просто на рулоне бумаги
Показать еще
Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Российская промышленность получила новые отечественные программные решения Российская промышленность получила новые отечественные программные решения