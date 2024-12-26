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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лапин Михаил



Market.CNews. CRM-системы 2024 1
26.12.2024 Михаил Лапин, «1С-Рарус»: Доля иностранных CRM на рынке сейчас не превышает 30% 1
CRM-системы 2023 1
17.01.2024 Михаил Лапин: 1С:CRM — современная интеллектуальная система, центральное звено клиентоориентированного бизнеса 1
10.11.2021 Настоящее и будущее CRM-системы от 1С: подробный обзор ситуации 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Лапин Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 887 3
8213 2
ICL Soft - АйСиЭл Софт - ICL Solutions 9 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 28 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 32 1
Исток-Аудио 1 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19282 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10156 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 3
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1134 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 1
Оповещение и уведомление - Notification 4606 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30687 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10962 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 5
1С:CRM 68 4
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Microsoft Dynamics 1175 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Goldenberg Barton - Голденберг Бартон 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 144208 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 1
Аудит - аудиторский услуги 2659 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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