Система мониторинга промоборудования «Диспетчер» обеспечила рост производительности труда на предприятиях «Атомэнергомаша»

Центральное конструкторское бюро машиностроения (входит в «Атомэнергомаш») представило первые результаты, достигнутые после внедрения системы мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер», разработанной ГК «Цифра». Проектом были охвачены 7 производственных площадок «Атомэнергомаша». Всего к мониторингу подключено 407 единиц различного оборудования. Интеграция данных, собираемых со станочного оборудования, и переход к безбумажному сквозному производственному планированию позволили повысить производительность труда, а также упростили процедуру выявления возможных производственных проблем.

ЦКБМ (Центральное конструкторское бюро машиностроения) – лидер среди производственных площадок «Атомэнергомаша» по количеству оборудования, подключенного к системе мониторинга. В ходе проекта к «Диспетчеру» на ЦКБМ было подключено 130 единиц техники.

Помимо стандартного сбора информации со станков на ЦКБМ внедрены компоненты модуля «MES диспетчер». Среди уникальных технологических решений, примененных в проекте, – сквозная интеграция, инфокиоск, система «АРМ холдинг» и «алармирование».

Сквозная интеграция обеспечена за счет беспрепятственного автоматического обмена данными между «1С: ERP» в АИС «Диспетчер». Интеграция и обмен данными происходят непосредственно при считывании штрих-кода карты на изготовление изделия. При этом оператор имеет возможность прервать операцию на пульте мониторинга в любой момент с установлением причины прерывания. Система позволяет осуществлять процесс планирования и диспетчеризации производственных заданий на цеховом уровне в режиме онлайн.

Еще одна особенность проекта – использование функциональности инфокиосков. Инфокиоск – специальный интерактивный интерфейс, позволяющий фиксировать нетипичные проблемы по таким направлениям, как производство, качество, технология, оборудование, «конструкция.

«Алармирование» в цехе дает возможность персоналу предприятия в режиме реального времени выявлять возникшую в ходе производственного процесса проблему. Для этого на оборудовании установлены светосигнальные колонны, при идентификации производственным персоналом какой-либо проблемы производится ее фиксация и «алармирование».

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Система «АРМ холдинг» — это программный продукт, который консолидирует данные с производственных площадок «Атомэнергомаша» и предоставляет топ-менеджменту аналитику, позволяющую анализировать производственные возможности предприятий, контролировать исполнение планов и бизнес-целей.

Генеральный директор «Атомэнергомаша» Андрей Никипелов отметил: «Цифровизация предприятий не является для АЭМ самоцелью. Цифровая инфраструктура – базовая вещь, необходимая для обеспечения эффективного проектного планирования. Планирование задает «такт» работы производств, под который мы затем подстраиваем цифровизацию поддерживающих процессов: закупочные службы, получая задания из производственного плана, должны обеспечить бесперебойное снабжение; конструкторы и технологи – выдавать вовремя затребованную проектную и рабочую документацию; HR – обучать и нанимать нужное количество работников с нужной специальностью и квалификацией и т.д. Но выполнение задач, которые перед нами ставит госкорпорация, обеспечение должного качества и сроков выпуска продукции, требует эффективного планирования не только на уровне дивизиона или целого предприятия, но и на уровне каждого ключевого станка. В этом нам успешно помогает СМПО, и мы планируем расширять использование этой системы и дальше».

Генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков сказал: «Производственная загрузка ключевого оборудования по итогам проекта возросла в среднем на 7 %, сократилось время на отчетность и работу планировщиков, а переход к цифровым сменно-суточным заданиям обеспечил более высокую точность производственного планирования. Дальнейшее развитие системы в конечном счете позволит «Атомэнергомашу» сформировать единую базу знаний о производственном оборудовании и производственных процессах. Также «Диспетчер» может быть интегрирован с системами цеховой логистики, модулем вибродиагностики, предназначенным для увеличения срока службы станочного парка, и с системами на основе машинного зрения и искусственного интеллекта».