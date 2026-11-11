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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тюкавкин Максим

СОБЫТИЯ


11.11.2026 Юные изобретатели представили робототехнические проекты с ИИ в музее «Атом» на ВДНХ 1
22.07.2022 «Атомэнергомаш» внедрил отечественную систему онлайн-мониторинга работы оборудования 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тюкавкин Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК 164 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Атоммаш 7 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - АЭМ-технологии - Петрозаводскмаш - Тяжбуммаш 10 1
Росатом - Атомэнергомаш - Атомтрубопроводмонтаж 1 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 26 1
ЗиО-Подольск - Подольский машиностроительный завод 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14163 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2396 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2581 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5435 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26750 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27349 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10125 1
Богачев Игорь 183 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 173 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 302 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3654 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19904 1
Россия - РФ - Российская федерация 169771 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 756 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58870 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1485151, в очереди разбора - 721653.
Создано именных указателей - 204308.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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