Разделы

|

«Атомэнергомаш» внедрил отечественную систему онлайн-мониторинга работы оборудования

«Атомэнергомаш» (АЭМ) – машиностроительный дивизион «Росатома» – реализовал проект по внедрению системы мониторинга производственного оборудования (СМПО) на своих предприятиях. Комплекс «Диспетчер» ГК «Цифра» позволяет обеспечить контроль за работой основного технологического оборудования в режиме реального времени, анализировать производительность и загруженность станков, а также оповещать о внештатных ситуациях. К настоящему времени к мониторингу подключены более 400 станков на семи производственных площадках АЭМ. В связи с высокой значимостью проект вошел в число приоритетных и был реализован за год, вместо запланированных двух лет.

«Диспетчер» запустили в пяти российских городах: на производственных площадках «ЗиО-Подольск» и «Гидропресс» в Подольске, «Атоммаш» и «Атомтрубопроводмонтаж» в Волгодонске, на предприятии «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске, а также в «Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» в Нижнем Новгороде и «Центральном конструкторском бюро машиностроения» в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации проекта на станках были установлены специальные блоки и датчики, непрерывно снимающие показания с оборудования. Это позволяет аккумулировать информацию со всех охваченных проектом производственных площадок и автоматически ее анализировать. При этом доступны как обобщенные данные по каждому предприятию, так и детализированные – в разрезе отдельных цехов или конкретных станков.

Заместитель генерального директора по операционной деятельности «Атомэнергомаша» Максим Тюкавкин сказал: «За полгода использования системы можно говорить о том, что данные мониторинга дают нам возможность более точно оценить загрузку оборудования, а также доступные резервы. При этом СМПО позволяет не только оценить время полезной работы оборудования, но и получить информацию о виде простоя – необоснованный, организационный и т.д. В результате мы можем детально анализировать и устранять причины таких простоев».

Система также позволяет обеспечить, где это необходимо, контроль за соблюдением технологического процесса, контроль выполнения производственных заданий и другие функции, создавая базу для дальнейшей цифровизации производственных процессов.

Анатолий Вершинин, «АТБ Электроника»: Есть ли перспективы у российских процессорных модулей?
техника

«Для нас это был знаковый проект и по масштабу, и по скорости реализации, и по сложности. Мы значительно доработали «Диспетчер» под потребности предприятий, провели интеграцию с более чем десятью производственными системами, настроили шаблоны для автоматического принятия решений, а само внедрение вели параллельно на семи площадках в пяти городах, – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев. – Система закладывает базу для дальнейшей цифровизации «Атомэнергомаша»: массив данных, собранный «Диспетчером», открывает возможности для широкого внедрения интеллектуальных отечественных решений, которые способствуют еще большему росту эффективности производства».

Проект по внедрению промышленного мониторинга на предприятиях «Атомэнергомаша» был реализован при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Работы были частично профинансированы государственным грантом, предоставленным в рамках программы по поддержке преобразования приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных цифровых решений. Общая сумма инвестиций в проект составила 195 млн руб. с учетом средств гранта в размере 95 млн.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российского разработчика чипов и беспроводной подводной связи хотят обанкротить

У Apple масштабный сбой. Россиянам закрыт доступ ко всем сервисам

Открыта регистрация на конференцию CNews «Облака как инструмент обеспечения непрерывности бизнеса»

Хакерская программа атакует ПК Mac из облаков «Яндекса» и Dropbox

На mos.ru зарегистрировались более 15 млн человек

Tor амнистирован. Роскомнадзор разблокировал популярный у россиян сервис

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM

Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет

Лучшие мойки высокого давления до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

Новый метод 3D-печати «все-в-одном» создает роботов за один проход

Оптически активные полимеры — шаг к дисплеям нового поколения
Показать еще