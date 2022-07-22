«Атомэнергомаш» внедрил отечественную систему онлайн-мониторинга работы оборудования

«Атомэнергомаш» (АЭМ) – машиностроительный дивизион «Росатома» – реализовал проект по внедрению системы мониторинга производственного оборудования (СМПО) на своих предприятиях. Комплекс «Диспетчер» ГК «Цифра» позволяет обеспечить контроль за работой основного технологического оборудования в режиме реального времени, анализировать производительность и загруженность станков, а также оповещать о внештатных ситуациях. К настоящему времени к мониторингу подключены более 400 станков на семи производственных площадках АЭМ. В связи с высокой значимостью проект вошел в число приоритетных и был реализован за год, вместо запланированных двух лет.

«Диспетчер» запустили в пяти российских городах: на производственных площадках «ЗиО-Подольск» и «Гидропресс» в Подольске, «Атоммаш» и «Атомтрубопроводмонтаж» в Волгодонске, на предприятии «Петрозаводскмаш» в Петрозаводске, а также в «Опытном конструкторском бюро машиностроения имени И. И. Африкантова» в Нижнем Новгороде и «Центральном конструкторском бюро машиностроения» в Санкт-Петербурге.

В рамках реализации проекта на станках были установлены специальные блоки и датчики, непрерывно снимающие показания с оборудования. Это позволяет аккумулировать информацию со всех охваченных проектом производственных площадок и автоматически ее анализировать. При этом доступны как обобщенные данные по каждому предприятию, так и детализированные – в разрезе отдельных цехов или конкретных станков.

Заместитель генерального директора по операционной деятельности «Атомэнергомаша» Максим Тюкавкин сказал: «За полгода использования системы можно говорить о том, что данные мониторинга дают нам возможность более точно оценить загрузку оборудования, а также доступные резервы. При этом СМПО позволяет не только оценить время полезной работы оборудования, но и получить информацию о виде простоя – необоснованный, организационный и т.д. В результате мы можем детально анализировать и устранять причины таких простоев».

Система также позволяет обеспечить, где это необходимо, контроль за соблюдением технологического процесса, контроль выполнения производственных заданий и другие функции, создавая базу для дальнейшей цифровизации производственных процессов.

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«Для нас это был знаковый проект и по масштабу, и по скорости реализации, и по сложности. Мы значительно доработали «Диспетчер» под потребности предприятий, провели интеграцию с более чем десятью производственными системами, настроили шаблоны для автоматического принятия решений, а само внедрение вели параллельно на семи площадках в пяти городах, – сказал генеральный директор ГК «Цифра» Игорь Богачев. – Система закладывает базу для дальнейшей цифровизации «Атомэнергомаша»: массив данных, собранный «Диспетчером», открывает возможности для широкого внедрения интеллектуальных отечественных решений, которые способствуют еще большему росту эффективности производства».

Проект по внедрению промышленного мониторинга на предприятиях «Атомэнергомаша» был реализован при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Работы были частично профинансированы государственным грантом, предоставленным в рамках программы по поддержке преобразования приоритетных отраслей экономики на основе внедрения отечественных цифровых решений. Общая сумма инвестиций в проект составила 195 млн руб. с учетом средств гранта в размере 95 млн.