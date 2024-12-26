Трофимова Ольга
|26.12.2024
|Российские специалисты по ИБ ходят под статьей. Им грозят 10 лет тюрьмы за выполнение своей работы. Закон уже принят 1
|14.10.2008
|«Промсвязьбанк» внедряет систему управления персоналом SAP 1
Трофимова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Softline - Софтлайн 2811 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
|SAP SE 5277 1
|SAP CIS - САП СНГ 854 1
|MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 60 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 851 1
|Путин Владимир 3171 1
|Панченко Михаил 8 1
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