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«Столото» и F6 заблокировали более 10,5 тыс. мошеннических ресурсов в 2024 году

Распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» и компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, в 2024 г. обнаружили и заблокировали 10533 мошеннических ресурса, которые действовали под видом популярных государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото». Из них 9513 пришлись на мошеннические и фишинговые сайты, 615 — на фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях, еще 51 – на каналы и аккаунты в мессенджерах и 354 – на поддельные мобильные приложения.

Результатом многолетней совместной работы команды «Столото» и специалистов по кибербезопасности из F6 стал тренд на снижение количества мошеннических ресурсов, работающих под видом государственных лотерей. Так, в 2022 г. было обнаружено и заблокировано 38470 мошеннических ресурсов, а в 2023 г. уже в четыре раза меньше – 9704. Этот тренд продолжался и в 2024 г.: за первое полугодие был заблокирован 3491 мошеннический ресурс, однако во втором полугодии почти в 2,5 раза больше – 7042. Основное увеличение объема заблокированных ресурсов произошло в сегменте веб-сайтов: 2962 в первом полугодии против 6551 – во втором. Эксперты по кибербезопасности связывают это с развитием систем мониторинга, которые теперь способны зафиксировать мошеннические ресурсы, ранее остававшиеся вне поля зрения.

При этом снизилось количество фейковых постов, групп и аккаунтов в соцсетях: если в первом полугодии 2024 г. было обнаружено 343 таких ресурса, то во втором – 272. В первом полугодии прошлого года специалистами было заблокировано 151 фейковое мобильное приложение, а во втором – 203. Также борьба с мошенничеством ведется в мессенджерах: в первом полугодии было заблокировано 35 фейковых каналов и аккаунтов, во втором – 16.

«Столото» совместно с правоохранительными органами и специалистами в сфере кибербезопасности продолжает вести усиленную работу против мошеннических групп в цифровом пространстве 365 дней в году в режиме 24/7. За последние годы благодаря слаженной работе со специалистами F6 нам удалось достичь внушительных результатов и заблокировать десятки тысяч мошеннических ресурсов. Однако важно помнить, что киберпреступники совершенствуют свои методы и создают новые способы мошенничества, поэтому мы в том числе ведем постоянную работу по информированию участников лотерей с целью сохранения их бдительности, чтобы они не стали жертвами мошенников», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора многопрофильного холдинга S8 Capital, в который входит «Столото».

«Хотя в 2024 г. в целом был рост количества фишинговых и скам-ресурсов, связанный с развитием киберпреступных сообществ и мошеннических партнерских программ, ответственный подход «Столото» к защите бренда и пользователей позволяет противостоять подобным угрозам. Решение F6 Digital Risk Protection, которое обеспечивает защиту цифровых активов и брендов, постоянно совершенствуется и обновляется с целью покрытия большего количества цифрового пространства. За счет этого увеличилось количество показателей обнаруженных мошеннических ресурсов во втором полугодии 2024 г. Несмотря на развитие техник и инструментов в сфере кибербезопасности, пользователям следует сохранять бдительность и не открывать подозрительные ссылки, не пользоваться сомнительным ресурсами, чтобы избежать мошенничества», — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

«Столото» и F6 напоминают основные правила, которые следует соблюдать, чтобы не стать жертвой мошенников: никогда не переходите по подозрительным ссылкам. Мошенники могут заразить ваш компьютер или телефон и украсть ваши данные. Используйте только официальное приложение «Столото» и сайт stoloto.ru; никому не сообщайте коды из SMS и push-уведомлений, данные карты (PIN- и CVV-коды), персональные данные; если вы поменяли номер мобильного телефона или адрес электронной почты, обязательно сообщите в «Столото», иначе есть риск, что ваши данные попадут к новому владельцу; при покупке билетов онлайн всегда проверяйте все реквизиты переводов и платежей; пользуйтесь антивирусными программами.

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Бизнес

Если вам позвонили и представились сотрудником гослотерей, помните, что представители «Столото»: не просят сообщить по телефону ваши персональные данные, номер карты и одноразовый пароль из SMS для подтверждения финансовой операции; не запрашивают код из SMS для отмены якобы совершенных мошеннических операций; не предлагают установить на компьютер программы для обеспечения удаленного доступа (TeamViewer, AnyDesk, RMS, RDP, Radmin, Ammyy Admin, AeroAdmin).

Обычно злоумышленники заманивают жертв на свои ресурсы через социальные сети или email-рассылки. Мошеннические сайты, которые мимикрируют под гослотереи, распространяемые «Столото», предлагают пользователю бесплатный «выигрышный» билет.

Чтобы забрать «приз», с «победителя» требуют оплатить комиссию или пошлину за перевод выигрыша, указав персональные данные на странице оплаты. Так мошенники получают не только деньги, но и данные банковских карт и другую информацию, которую можно продать в дарквебе.

Как проверить, что вы находитесь на официальном сайте «Столото»: проверьте URL-адрес: у официального сайта он начинается с “https://” и имеет точное написание “stoloto.ru”. Если «Столото» запускает лендинги под дополнительные проекты или акции, то ссылки формируются следующим образом: «название.stoloto.ru». Например, “milliard.stoloto.ru” или “zabava.stoloto.ru”. Не переходите по ссылкам из ненадежных источников, таких как электронная почта или сообщения. Лучше вводить адрес сайта вручную в адресной строке браузера. Не доверяйте картинке: мошенники пытаются повторить официальный сайт, воспроизводя его фирменный стиль, символику и логотипы.

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