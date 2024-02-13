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«Одноклассники» рассказали о самых распространенных схемах мошенничества в соцсетях

«Одноклассники» представили ключевые результаты 2023 г. в сфере защиты пользователей от нежелательного контента и интернет-угроз. Эксперты «Одноклассников» выяснили, какие темы чаще всего пытались использовать злоумышленники, когда рассылали спам и другой нежелательный контент, нарушающий правила соцсети. Об этом CNews сообщили представители VK.

Чаще всего обращались к такой теме, как выигрыш в лотерее. Пользователям предлагали поучаствовать в розыгрыше или получении денежных призов, потом просили заплатить «налог», затем – «сервисный сбор» и т. д. На втором месте по популярности среди интернет-мошенников оказались пожертвования якобы на спасение животных и помощь больным или пострадавшим людям, на третьем – онлайн-казино. Также спамеры рассылали так называемые нигерийские письма (вымогание денег под предлогом оплаты штрафов или получения наследства), занимались SMS-мошенничеством, выманивая коды подтверждения, и предлагали пользователям купить фотографии от лица девушек, в том числе пытаясь перейти в сторонние мессенджеры.

В 2023 г. «Одноклассникам» удалось максимально защитить пользователей от интернет-угроз. Количество спама, который может увидеть пользователь, приблизилось к нулю. На конец декабря 2023 г. доля пользователей соцсети, которые столкнулись или могли столкнуться с такой активностью, упала ниже 0,5% от всей дневной аудитории соцсети. Это минимальное значение за последние пять лет. Спамом в «Одноклассниках» также считают нежелательные действия или материалы во всей соцсети. Его основные цели, как правило, – навязывание некачественных товаров и услуг, мошенничество и нелегальный заработок за счет интернет-пользователей. «Одноклассники» обнаруживают и ограничивают подобный контент не только с помощью ручной модерации, но и автоматически – посредством алгоритмов машинного обучения.

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Также в рамках борьбы с мошенниками в 2023 г. «Одноклассники» зафиксировали и пресекли более 9 млн подозрительных входов в учетные записи. До 90% подобных случаев – потенциальных взломов – определяются и блокируются автоматически. Помимо этого, в 2023 г. «Одноклассники» более 7 млн раз заблокировали подозрительных пользователей или частично ограничили их доступ к площадке.

«Одна из наших целей – развивать в «Одноклассниках» комфортную и безопасную среду для общения. Мы внедряем новые технологии для обнаружения и блокировки нежелательного контента, спама и тех, кто его распространяет. В прошлом году мы научились ограничивать число нежелательных знакомств и продолжили обучать ИИ-модели для лучшего обнаружения подозрительного контента. В результате количество жалоб пользователей сократилось на 33% по сравнению с годом ранее», – сказал Денис Горчаков, директор по информационной безопасности «Одноклассников».

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