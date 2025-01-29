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AMF Autonomous Management Framework Модуль управления доступом и мобильностью



29.01.2025 В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1
13.06.2018 Orange объявил о завершении сделки по приобретению Business & Decision 1
07.06.2018 Positive Technologies обнаружила опасную уязвимость в Cisco ACS 2
22.03.2018 PTC представила CAD-систему Creo новейшей версии 5.0 1
28.02.2018 Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании 1
31.10.2017 Orange подписывает соглашение о приобретении компании Business & Decision 1
27.10.2016 Новый PT Application Firewall блокирует атаки на VMware и защищает от «умных» ботов 1
26.03.2015 Allied Telesis представила серию высокопроизводительных коммутаторов x930 1
02.10.2014 Allied Telesis представила серию стекируемых Fast Ethernet коммутаторов доступа x310 1
23.01.2014 Allied Telesis в 2013 г. увеличила продажи в России на 10% 1
17.01.2014 Платежный агрегатор PayMaster вырос вдвое за 2013 г. 1
19.06.2013 Новое решение Allied Telesis обеспечит управление всей сетью как одним виртуальным коммутатором 1
29.01.2013 Оборот RBK Money по итогам 2012 г. достиг 15 млрд. руб. 1
05.09.2012 Глобальное потепление: грибы не спасут 1
17.06.2011 «AMF - международная сеть доставки цветов» будет торговать электронными книгами 1
25.01.2011 Через систему «Лидер» можно оплатить услуги 579 столичных и региональных провайдеров 1
30.07.2008 IBM купит французского разработчика ПО ILOG 1
10.12.2007 Sanyo выпустил самый яркий двухламповый проектор 1
26.09.2005 В2С в России: полный текст исследования CNA и НАУЭТ 1
31.08.2001 К дню рождения кумира можно отправить букет цветов 1
10.01.2001 В Рунете открылся новый интернет-магазин - SendPresent.Ru 1

Публикаций - 25, упоминаний - 26

AMF и организации, системы, технологии, персоны:

Allied Telesis - Allied Telesyn 151 4
Autodesk 609 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12608 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1181 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 2
LMF 4 2
Orange Business & Decision - Бизнес энд Диссижен - БНД 5 2
Amazon Inc - Amazon.com 3000 2
Orange S.A. - Network Related Services 2 2
Microsoft Corporation 24639 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 669 1
KUKA Robotics 34 1
Autodesk AMF - Autodesk Advanced Manufacturing Facility 2 1
SAP SE 5279 1
Meta Platforms - Facebook 4440 1
Apple Inc 12109 1
Broadcom - VMware 2363 1
Sony 6548 1
HP - Hewlett-Packard 3624 1
Philips 2053 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Check Point Software Technologies 760 1
Xerox 1139 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Wargaming 152 1
ViewSonic 311 1
Blizzard Entertainment 328 1
PocketBook International 92 1
RBK Money - RUpay - Электронный платежный сервис, ЭПС НКО - РБК Банк - Бург Капитал Банк - Капиталъ-Экспресс 93 1
ГеймПарк - 1С-Интерес - Чистый Софт Центр 37 1
Softkey - Софткей 210 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
VEX Robotics 1 1
Ростелеком 9710 1
Cisco Systems 5115 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 166 1
UDR Inc 9 3
eBay Inc 1620 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1337 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
BMW Group 446 1
Альфа-Банк 1771 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
ПСБ - Промсвязьбанк 853 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 40 1
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 1
Новосибирская государственная филармония 1 1
GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
NSSF - National Social Security Fund 4 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11658 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3142 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4757 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 674 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5923 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5444 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 525 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 110 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 7
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5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 20 4
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SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 4
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NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 4
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12037 4
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3413 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12548 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8168 3
UPF - User Plane Function - Передача данных абонентов 3 3
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 22 3
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 765 3
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PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 10 3
SIDF - Sender ID Framework 3 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3642 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15904 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12630 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11964 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7103 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10141 3
Стандартизация - Standardization 2131 3
Allied Telesis - Management Framework 5 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4450 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1566 2
Allied Telesis - AlliedWare Plus OS 11 2
Allied Telesis - VCStack - Virtual Chassis Stacking 3 2
Allied Telesis - X-серия коммутаторов 2 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 341 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1327 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 33 1
Cisco ACS - Cisco Access Control Server 6 1
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 5 1
Autodesk Forge 45 1
Autodesk Fusion 360 9 1
JavaScript - JS - язык программирования 1189 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 197 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 525 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Webmoney - PayMaster - Пэймастер - платежный интегратор 18 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 14 1
Biglion - Биглион 59 1
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 226 1
IBM Tivoli 281 1
Allied Telesis - Wireless Manager - Unified Wireless Controller 2 1
Allied Telesis - SwitchBlade 15 1
Apple iPhone 6 4861 1
Nokia Broadband Fronthaul - Nokia Broadband Anyhaul 20 1
Hambro Associates L.P. - Rutaobao 2 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 202 1
Sanyo LP 4 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Autodesk Inventor 75 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
Broadcom - VMware vSphere 555 1
PTC Creo 41 1
Autodesk CFD - Autodesk Computational Fluid Dynamics simulation software 31 1
Бельский Юрий 17 2
Ключников Михаил 18 1
Алейнов Юрий 3 1
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 11 1
Мучник Феликс 68 1
Камакин Юрий 30 1
Матыков Олег 6 1
Нагибин Дмитрий 8 1
Картышова Надежда 4 1
Lafdal Valérie - Лафдал Валери 1 1
Clement Pascal - Клеман Паскаль 5 1
Thompson Brian - Томпсон Брайан 3 1
Решетина Ирина 1 1
Реутов Арсений 2 1
Felder Beatrice - Фелдер Беатрис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14121 5
Франция - Французская Республика 7851 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43224 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52136 3
Земля - планета Солнечной системы 10379 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 2
Украина 7615 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2945 2
Европа 21778 2
Япония 13292 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 747 1
Великобритания - Бирмингем 95 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2670 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3335 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1413 1
Болгария - Республика 773 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Казахстан - Республика 5533 1
Беларусь - Белоруссия 5671 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7439 1
Польша - Республика 1960 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2420 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 1
Сатурн - Титан (спутник) 470 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1663 1
Германия - Федеративная Республика 12688 1
Европа Восточная 3077 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 2
НКО - Некоммерческая организация 502 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10951 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8425 2
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Торговля оптовая - Wholesale trade 1179 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3488 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1250 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4480 1
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Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 115 1
Международный женский день - 8 марта 327 1
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