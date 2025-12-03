Получите все материалы CNews по ключевому слову
VEX Robotics
|03.12.2025
|Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов 1
|28.02.2018
|Autodesk открыла «фабрику будущего» в Великобритании 1
|Autodesk AMF - Autodesk Advanced Manufacturing Facility 4 1
|KUKA Robotics 36 1
|ABB Group - Asea Brown Boveri 325 1
|Autodesk 622 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14179 1
|GKN Powder Metallurgy - GKN Sinter Metals - GKN Hoeganaes - GKN Additive Manufacturing 3 1
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
|BMW Group 464 1
|Европа 24624 1
|Великобритания - Бирмингем 98 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13564 1
|Великобритания - Ковентри 6 1
|Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31825 1
