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UPF User Plane Function Передача данных абонентов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2026 Разоблачив миллиардные траты на посредников при закупке «железа», Счетная палата покупает серверы через «Ростелеком» 1
30.11.2021 Как в России потратят 208 млрд руб. на запуск сетей 5G и разработку оборудования для них 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
23.09.2019 Как будут строиться сети 5G в России. Планы государства 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

UPF и организации, системы, технологии, персоны:

LMF 4 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3448 2
Ростелеком 10919 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 436 1
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 739 1
UDR Inc 10 2
NSSF - National Social Security Fund 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13739 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 720 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения - gNB-Ru - радиомодули - gNB-DU - распределённый модуль базовой станции - gNB-CU - центральный модуль базовой станции 20 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24307 3
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 4 3
SMF - Session Management Function - Управление сессией 16 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29631 3
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 12 3
4G - eMBB - Enhanced mobile broadband - Расширенная мобильная широкополосная связь 4G LTE 23 3
Gen V - кибератаки пятого поколения 1332 3
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 21 3
URLLC - Ultra-Reliable Low Latency Communication - сверхнадежная межмашинная связь M2M с низкими задержками 18 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4396 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 4027 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2553 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12832 3
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 241 3
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 27 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27331 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1931 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13202 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8596 2
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 830 2
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 13 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - CPE - Customer Premises Equipment - телекоммуникационное оборудование, расположенное в помещении абонента-клиента - Абонентские терминалы - Subscriber terminals 152 2
PCF - Policy Control Function - Функция управления политиками 10 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9449 2
SIDF - Sender ID Framework 3 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13857 2
mMTC - Massive Machine-Type Communications - массовая межмашинная связь 11 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10726 2
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2421 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13444 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10100 2
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2397 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 729 1
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U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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