ИТ-«дочка» «Ростеха» требует у компании-«сестренки» полмиллиарда. Еще миллиард взыскивает Минобороны

Разработчик спецсредств связи «НПО Ангстрем» требует через суд взыскать с «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. А в ноябре-декабре 2024 г. к концерну было подано еще четыре иска от Минобороны и Минпромторга почти на 1,5 млрд. Итого сумма исков достигла 2 млрд руб.

Разбирательство «Ростеха»

Как выяснил CNews, «Научно-производственное объединение Ангстрем» («НПО Ангстрем») требует через суд у «Концерна Автоматика» 471,5 млн руб. Обе компании входят в «Ростех». Иск был подан 18 марта 2025 г., следует из картотеки Арбитражных судов Москвы.

Согласно определению суда о принятии искового заявления к производству, «НПО Ангстрем» пытается взыскать задолженность по четырем договорам. Документы были заключены в 2022 и 2023 гг.

В определении не указываются подробности. Представитель «Ростеха» не ответил CNews на вопрос о предмете спора.

Росгвардия У « Концерна Автоматика » требуют около 2 млрд рублей

«НПО Ангстрем» было передано под управление холдинга «Росэлектроника» в 2023 г. для нормализации финансово-хозяйственной деятельности. «Концерн «Автоматика» также работает в контуре «Росэлектроники», в том числе по смежным с «НПО Ангстрем» тематикам. Компании стремятся разрешить возникший спор в досудебном порядке, рассказал CNews представитель «Ростеха».

Иски Минпромторга и Минобороны

За последние полгода иск «НПО Ангстрем» на 471,5 млн руб. далеко не единственный. В конце ноября 2024 г. в суд обратился Минпромторг с требованием взыскать с «Концерна Автоматика» 476,4 млн руб.

Представители Министерства не ответили CNews на запрос о причинах иска. Однако практика показывает, что зачастую министерство обращается для взыскания выданной субсидии на освоение технологий, проведение исследований и пр.

Помимо Минпромторга, в декабре 2024 г. сразу три иска на общую сумму 1 млрд руб. подало Министерство обороны. Самый крупный иск составил 963,9 млн руб. Предметы спора в документации не отображены.

Все дела пока находятся на рассмотрении.

Таким образом, только по рассматриваемым CNews судебным разбирательствам сумма исков близится к 2 млрд руб. за последние пять месяцев.

Чем занимается «Концерна Автоматика»

В 2014 г. «Концерн Автоматика» вошел в состав госкорпорации «Ростех». Занимается он разработкой систем и комплексов, предназначенных для обеспечения защиты информации. Холдинг осуществляет проектирование, производство и модернизацию технических средств и систем защищенной связи, развивает технологии и методы криптографической защиты информации, системы автоматизированного управления и аппаратно-программных комплексов, разрабатывает ИТ‒решения для заказчиков различных отраслей экономики, отмечено на сайте концерна.

Сегодня в состав холдинга входит 20 дочерних зависимых обществ, которые специализируются на разработке и производстве защиты от компьютерных атак, доверенных телеком-оборудовании и вычислительной техники, средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам и пр.

«В обозримой перспективе до 2025 года «Концерн Автоматика» планирует развиваться ускоренными темпами и достигнуть выручки по основным видам деятельности 45,6 млрд рублей», отмечено на сайте.

Отметим, что истец — «НПО Ангстрем» также разрабатывает спецсредства связи. Компания в последнее время выступает ответчиком по 35 искам на общую сумму 858,8 млн руб.