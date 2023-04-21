В России нашли нового национального «убийцу» Android. Готовятся к выходу первые смартфоны на ОС РОСА

В течение 2023 г. в России появятся смартфоны на базе отечественной мобильной ОС РОСА. Разработчики намерены наладить их сборку в Зеленограде, где также будут выпускать планшеты и ноутбуки на этой же ОС. Целевые рынки – корпоративный и госсектор, но и про обычных потребителей разработчики тоже не забывают.

Вместо Android

В России в обозримом будущем начнется выпуск смартфонов на отечественной мобильной ОС РОСА, пишет «Коммерсант». Эта система, разработанная НТЦ ИТ РОСА, существует в виде дистрибутивов для настольных ПК и ноутбуков, а также для портативных устройств.

Как выяснила редакция CNews, ОС РОСА для смартфонов и планшетов была добавлена в реестр отечественного ПО совсем недавно – в начале февраля 2023 г. Наряду с ней там присутствует ОС «Аврора» компании «Открытая мобильная платформа», мобильная версия Astra Linux и Navitel Embedded Linux – эти системы числятся в реестре годами.

По информации издания, выпуском смартфонов на ОС РОСА займется компания «Рутек» – отечественный контрактный вендор электроники и телекоммуникационного оборудования. Компания располагает своими производственными мощностями в подмосковном Зеленограде, где и планирует собирать гаджеты под управлением ОС РОСА.

В планы «Рутека» входит выпуск не только смартфонов с отечественной операционной системой. Сборщик также запустит конвейер с ноутбуками и планшетами на базе этой системы, притом сделает он это, если все пойдет по плану, очень скоро – в течение 2023 г. Такие сроки озвучил изданию представитель «Рутека».

Цель – новый реестр

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора НТЦ ИТ РОСА Олега Карпицкого, запуск производства на мощностях «Рутека» – это лишь часть общего плана. Вторая его составляющая – это регистрация в реестре программно-аппаратных комплексов, который курирует Минцифры. Как рассказали изданию в ведомстве, шанс на включение в реестр есть – для этого новым гаджетам нужно лишь соответствовать всем предъявляемым требованиям.

На этот же реестр нацелилась и компания F+ tech со своими двумя новыми гаджетами – планшетом Life Tab Plus и смартфоном R570e. Выпускать их, в отличие от «Рутека», она собирается в Калининграде, а не в Зеленограде, и никакой мобильной ОС РОСА на них пока не планируется – оба гаджета будут работать под управлением конкурирующей системы – «Авроры».

Со слов собеседника на рынке электроники, «Рутек» для развития производства гаджетов под управлением ОС РОСА может заручиться поддержкой F+tech. Реализовано сотрудничество может быть путем организации совместного предприятия. Стороны пока не подтверждают, но и не опровергают это предположение.

И чиновникам, и потребителям

Обе новинки F+ tech, как сообщал CNews, ориентированы в первую очередь на госсектор и концентрируются на кибербезопасности. Смартфон дополнительно получил защиту и от внешних факторов – ударов, падений, пыли и воды.

«Рутек», по информации издания, тоже хочет выпускать гаджеты с развитой кибербезопасностью и тоже для чиновников всех уровней. Госсектор – это целевая аудитория новых устройств, на втором месте стоят корпоративные клиенты, то есть бизнес-сегмент. Про обычных пользователей разработчики тоже не забывают – со временем устройства появятся и в потребительском сегменте.

Однако открытым остается вопрос актуальности смартфонов, планшетов и компьютеров на базе ОС РОСА для обычных пользователей. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на приближенного к НТЦ ИТ РОСА источника, система располагает своим магазином приложений, вот только утилит в нем пока совсем немного – около 10. Собеседник издания не стал уточнять, какую именно функцию выполняют эти приложения, и когда планируется расширение их ассортимента.

Другие российские ОС обладают более внушительными репозиториями. Как сообщили CNews представители ГК «Астра», разработчика Astra Linux, на момент выхода материала каталог программ для этой ОС насчитывал в пределах 20 тыс. наименований. Значительная их часть адаптирована и для мобильных устройств.

Российские мобильные ОС в реестре Минцифры

В каталоге приложений для «Авроры» редакция CNews насчитала 70 наименований.

Придется постараться

По словам источника издания на рынке электроники, он видит перспективу ОС РОСА только для корпоративного рынка. «Мобильная версия ОС РОСА еще немного сырая даже по сравнению с "Авророй". К тому же под нее нет еще сколько-нибудь значимых приложений», – добавил он.

CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards

Другие собеседники издания тоже уверены, что у мобильной ОС РОСА есть шанс на российском рынке. «Потенциал внедрения российской операционной системы зависит от поддержки со стороны разработчиков прикладного ПО и производителей оборудования», – сообщил изданию исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

Нашлись и те, кто более скептически настроен по отношению к новой российской мобильной ОС. «Если говорить про мобильную ОС, то уже пару лет ее делают, но конкретики по этому проекту нет, ее никто не видел», – заявил источник «Коммерсанта». Он отметил также, что настольная версия ОС РОСА в российском госсекторе занимает в пределах 3% рынка.

Подробнее о разработчике ОС РОСА

За ОС РОСА первоначально стояла отечественная компания ЗАО «Роса», созданная экс-министром связи России Леонидом Рейманом в 2010 г. Одновременно с этим Рейман выкупил контроль над интегратором СПО Pingwin Software и стал контролирующим акционером Linux-разработчика Mandriva.

Мобильная ОС РОСА была добавлена в реестр отечественного ПО совсем недавно

Дела у компании ЗАО «Роса» шли сравнительно хорошо лишь первые два года существования. По итогам 2012 г. она получила чистую прибыль в размере 428 тыс. руб., но следующий год завершила с убытком более 13 млн руб.

Андрей Балякин, HubEx: Автоматизация в 2 раза повышает эффективность и сокращает затраты сервисной компании Бизнес

В начале 2014 г. ЗАО «Роса» подала заявление о банкротстве. Экс-гендиректор «Роса» Владимир Рубанов сообщил CNews, что заявления о банкротстве связаны с оптимизацией структуры юридических лиц группы «Роса». Теперь все операции будут сосредоточены в НТЦ ИТ «Роса» - бывшей «дочке» ЗАО «Роса», специализирующейся на сертифицированных продуктах. Рубанов при этом стал президентом и генеральным конструктором данной компании. Что касается взаимодействия со «Сколково», то и оно может быть продолжено в рамках отдельного юрлица.

Летом 2015 г. стало известно о планах по переходу НТЦ ИТ РОСА под контроль производителя микроэлектроники НПО «Ангстрем», на тот момент на 99,95% принадлежавшего Рейману.