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КЭАЗ Курский электроаппаратный завод Электроаппарат

КЭАЗ - Курский электроаппаратный завод - Электроаппарат
 

Данные 224 года

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 6 дел, на cумму 2 897 762 ₽*

Судебные дела (6) на сумму 2 897 762 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 100 000 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.11.2022 Российские производители электроники требуют ограничить ввоз в Россию иностранных ноутбуков, ПК и серверов 2
10.06.2022 В НИЯУ МИФИ создан дизайн-центр микроэлектроники mephius 1
08.06.2022 В России создается дизайн-центр микроэлектроники полного цикла 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

КЭАЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2979 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 411 2
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 204 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 480 2
ХайТэк - Hi-Tech 234 2
Центр микроэлектроники 27 2
Эремекс - Eremex 16 2
НИЯУ МИФИ - MEPHIUS Дизайн-центр 7 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2386 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 765 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 1
Schneider Electric 610 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1071 1
Ланит - diHouse - Дихаус 261 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 29 1
IEK Group - ИЭК Холдинг 47 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 199 1
ФосАгро 172 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 81 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13651 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3833 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6511 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2865 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 975 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3411 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 78 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25244 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3752 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4352 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4736 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10570 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6435 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12738 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34407 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26551 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15367 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 616 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28047 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1104 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6466 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35791 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5145 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1086 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33187 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3389 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 497 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13000 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 593 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 612 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10587 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 660 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 193 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1094 1
ASHRAE BACnet - Building Automation and Control network - сетевой протокол систем автоматизации зданий и сетей управления 79 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 707 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePact - SystemePact CCB - SystemePact ACB 12 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 5 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Smart-Save Online SRT - Smart-Save SMX - Smart-Save SMT - Smart-Save Online SRV - серия однофазных источников бесперебойного питания 9 1
Шевченко Владимир 153 2
Вакштейн Максим 4 1
Слышкин Василий 129 1
Тарасов Андрей 27 1
Броницкий Тимур 2 1
Аветисян Арутюн 42 1
Плясунов Юрий 11 1
Климов Валентин 7 1
Самойлов Владислав 4 1
Сауров Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 164760 4
Ближний Восток 3138 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2827 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1931 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 458 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33423 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11452 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6666 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10215 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2170 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57194 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1218 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3370 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8166 1
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 873 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4603 1
Импортозамещение - параллельный импорт 613 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2354 1
РАН - Российская академия наук 2106 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 217 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 484 2
РАН ИНМЭ - Институт нанотехнологий микроэлектроники Российской академии наук 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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