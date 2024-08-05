Разделы

Бизнес Законодательство Цифровизация Электроника
|

В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам

Глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева направила в Минпромторг письмо с предложением ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для электроники. Действующие ГОСТы были приняты еще в 90-е годы.

ГОСТы будут обновляться

Глава консорциума «Вычислительная техника» (АНО ВТ, в него входят «Аквариус», «Ядро», «Элемент» и др.) Светлана Легостаева предложила ввести семь национальных государственных стандартов (ГОСТ) и определений для компьютеров, планшетов, серверов, систем хранения данных и др., а также ввести изменение требований к печатным платам.

Такое письмо Легостаева направила директору департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Юрию Плясунову. С документом ознакомился «Коммерсант».

С 1 сентября 2025 г. в России перестают действовать отраслевые стандарты, сообщили изданию в Минпромторге. Представители Росстандарта сказали, что окончательно ГОСТы для электроники будут разработаны в 2024–2025 годах.

Зачем нужны новые стандарты

По словам Легостаевой, многие действующие ГОСТы вычислительной техники устарели и не соответствуют текущим реалиям и продуктовой номенклатуре, они приняты еще в 90-х годах: «Важно обновить их, чтобы полностью интегрировать печатные платы в систему регулирования российской электроники».

zan-lazarevic-wgqz5ysqsfk-unsplash_1_700.jpg

Unsplash - Zan Lazarevic
В России готовятся новые ГОСТы для электроники

«Обновление стандарта предусмотрено, если все более новые прогрессивные требования к продукции и услугам приводят к нарушению взаимозаменяемости новой продукции с продукцией, изготовляемой по действующему стандарту», — уточнили в Росстандарте.

В ИT-холдинге Fplus инициативу поддержали: «Стандартизация упростит взаимодействие разработчиков с заказчиками и потребителями, позволит компаниям унифицировать разработку».

А вот директор ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский не видит необходимости устанавливать новые стандарты, так как большинство российских производителей выпускает электронное оборудование в соответствии с техническими условиями, а не ГОСТами: «Заказчики и производители печатных плат согласовывают свои требования по международным стандартам IPC. Устаревшие российские ГОСТы никаких сложностей для производителей гражданской электроники не создают».

«Росатом» перенес систему электронного документооборота на российскую СУБД Postgres Pro 
postgrespro

В мае 2024 г. CNews писал, что Минпромторг Росстандарт разрабатывают концепцию стандартизации радиоэлектронной промышленности в соответствии с актуальными критериями Международной электротехнической комиссии (МЭК). МЭК на 2024 г. – это глобальная организация, занимающаяся стандартизацией в области электроники и объединяющая более сотни стран по всему миру включая такие, как Россию, США, Южную Корею и др.

Соблюдение международных нормативов МЭК на май 2024 г. в России не является обязательным, но их внедрение направлено на увеличение экспортного потенциала российской электроники. Некоторые страны требовали соответствия этим стандартам для продаж на их территории, что подтолкнуло российскую сторону к расширению соответствующих концепций.

Последствия для потребителей и производителей

На потребителях введение новых стандартов для вычислительной техники скажется, как всегда, повышением цен. На первых этапах внедрения стандартов стоимость конечной продукции может вырасти из-за неизбежных изменений в технологических процессах, сказали изданию в холдинге Fplus.

Производителям нужно быть готов к тому, что, как полагает Покровский, в перспективе соответствие новым ГОСТам может быть внесено в требования 719-го постановления правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции», то есть в условия начисления баллов для попадания в реестр Минпромторга и получения преференций на госзакупках.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

«Ростелеком» пригрозил блокировкой звонков от других операторов в четырех регионах России

Облегченная миграция с Oracle: как осуществить переход на новую СУБД быстрей и проще

Руководство федпроектом «Искусственный интеллект» перешло от Минэкономразвития к Минцифры

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Крупную российскую ИТ-компанию «раскулачат» на сотни миллионов из-за сбежавшей из России Dell. Кто инициатор

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как избежать туннельного синдрома: самые эргономичные клавиатуры в 2024 году

Обзор ноутбука HUAWEI MateBook 14 2024: компактный универсал с OLED-экраном

Обзор умных устройств EKF: новый уровень комфорта для дома

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024