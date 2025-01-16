Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166763
ИКТ 13004
Организации 10204
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3383
Системы 24935
Персоны 70819
География 2719
Статьи 1507
Пресса 1178
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2549
Мероприятия 842

Ревин Константин



16.01.2025 Производители электроники считают маркировку «скрытым налогом на отрасль». Минпромторг затраты на нее засекретил 1
21.12.2023 ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101» 1
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Ревин Константин и организации, системы, технологии, персоны:

БайтЭрг 57 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 120 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 2
ICL ГК 381 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4879 1
Dr.Web - Доктор Веб 1255 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1044 1
Базальт СПО - BaseALT 656 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 186 1
Рикор Холдинг - Rikor 123 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 52 1
ЭЛАС НПО 14 1
Рикор Геймс - Rikor Games 3 1
Рикор ИМТ - Рикор Интерактивные Медиа Технологии 7 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема 15 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 255 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2807 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12191 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9610 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25372 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7882 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13127 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 614 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4762 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13416 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3466 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 1
ARM64 - Архитектура процессора 535 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6041 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24165 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15891 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 1904 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9286 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 1
ARMv8 - Архитектура процессора 98 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1474 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9193 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6959 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7422 1
H.265 - HEVC - High Efficiency Video Coding - высокоэффективное кодирование видеоизображений 179 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1030 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3729 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7586 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1282 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11140 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7101 1
SDR - Software Defined Radio - Программно определяемая радиосистема 86 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 3
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 152 2
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Apple iPad 3860 1
Linux OS 9957 1
Новые облачные технологии - МойОфис 780 1
Intel x86 - архитектура процессора 1856 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2751 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 1
MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 347 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
НКТ - Р7-Офис 380 1
Apple iPad Air - Серия планшетов 244 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 464 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 428 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 53 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 227 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 788 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 1
Trialink Ronet 4 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - СмартЭкоСистема - Ayya T1 трастфон 22 1
Imagination Technologies - PowerVR 40 1
Ростелеком - ОМП - Корпоративное мобильное рабочее место 9 1
БайтЭрг - МВК 8 1
Lenovo Tab - серия планшетов 39 1
ЦРПТ - ЭДО Лайт - сервис электронного документооборота 7 1
Иванов Борис 58 1
Петричкович Ярослав 29 1
Заренин Андрей 47 1
Маргарян Армен 6 1
Лысенко Александр 8 1
Шперлинг Андрей 9 1
Лакеев Вадим 3 1
Семилетов Антон 4 1
Плясунов Юрий 10 1
Шестаков Владимир 4 1
Свиридов Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2877 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 1
Азия - Азиатский регион 5533 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1877 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 807 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51072 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6131 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3656 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7491 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1075 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48039 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7604 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29065 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9806 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1385 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8404 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336777, в очереди разбора - 772356.
Создано именных указателей - 166763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Зачем нужны стабилизаторы: 5 лучших гимбалов для мобильной съемки

Лучшие портативные мониторы OLED 4K: хиты продаж

Показать еще

Наука

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии
Показать еще