ОС «Аврора» портирована на планшет «Байтэрг МВК-Т2101»

Компании «Байтэрг» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты модели МВК-Т2101.

Планшет МВК-Т2101 обладает современным и стильным дизайном, эргономичным корпусом в благородном синем цвете и топовой комплектацией. Планшет имеет яркий 10,5-дюймовый дисплей высокого разрешения, емкий аккумулятор на 10000 мАч, оперативную память на 4 ГБ и встроенную на 64 ГБ, оборудован двумя камерами: основной камерой – 13 Мп и фронтальной – 5 Мп. Работать на планшете комфортно даже при длительном использовании.

Планшет МВК-Т2101 является универсальным инструментом для автоматизации работы мобильного персонала в корпоративных и государственных секторах.

Производство планшетного компьютера МВК-Т2101 организовано на заводе компании «Байтэрг» в Москвае и Александрове (Владимирская область), соответствует требованиям Минпромторга России и входит в реестр отечественного ПО, что делает планшеты компании «Байтэрг» на ОС «Аврора» – полностью отечественным устройством.

Для проектной команды компании «Байтэрг» — это был первый опыт портирования ОС «Аврора» на планшет МВК-Т2101. В рамках портирования были получены компетенции, которые в дальнейшем помогут проектной команде произвести портирование ОС «Аврора» на новые устройства самостоятельно.

7 главных технологических прорывов 2023 года: выбор CNews Цифровизация

«Выход нового планшета МВК-Т2101 с операционной системой «Аврора» предоставляет заказчикам возможность выбрать мощный и удобный планшет для руководителей и офисных сотрудников. Самостоятельное портирование специалистами «Байтэрг» позволило быстро ввести новый планшет в продуктовый портфель и обеспечить совместимость устройства и аксессуаров с будущими релизами операционной системы в течение всего жизненного цикла устройства», – сказал Сергей Ларин, директор по развитию технологических партнеров ОС «Аврора».

«Выход нового планшета МВК-Т2101 с операционной системой «Аврора» стал новой вехой в сотрудничестве компаний «Байтэрг» и ОМП по передаче профессиональных компетенций, необходимых для портирования ОС «Аврора» на наши мобильные устройства. Данные компетенции позволят компании «Байтэрг» заполнить российский рынок отечественными мобильными устройствами с операционной системой Аврора, отвечающими самым высоким требованиям российских заказчиков», – отметил Константин Ревин, заместитель генерального директора компании «Байтэрг».