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Позитрон НПК Позитрон ЛНПО Позитрон Ленинградское научно—производственное объединение

Позитрон НПК - Позитрон ЛНПО - Позитрон Ленинградское научно—производственное объединение

Судебные дела (1) на сумму 30 995 380 071 ₽
в качестве истца (1) на сумму 30 995 380 071 ₽

02.04.2025 Merlion становится официальным дистрибьютором «ЛНПО Позитрон» 2
26.03.2025 В России заработал супермощный завод по сборке серверов. Объем производства вырос в два с половиной раза 2
25.03.2025 В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты 2
24.03.2025 Ноутбук «Проксима 15» успешно протестирован на совместимость с ОС «Роса Хром 12» 1
04.01.2024 Россия переходит на «левые» картриджи для принтеров Canon и HP 1

Публикаций - 5, упоминаний - 8

Позитрон НПК и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 870 3
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 314 2
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 61 2
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 295 1
Seiko Epson Corporation 898 1
GS Group - Технополис GS Гусев 73 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 55 1
Катюша Ай Ти ГК - Катюша Принт 20 1
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НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 327 1
Merlion - Мерлион 826 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14528 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20073 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16270 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 2
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 457 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1939 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1336 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2366 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 1
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МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1188 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1660 1
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НТЦ ИТ Роса - Хром 123 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 403 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5605 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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