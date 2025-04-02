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Позитрон НПК Позитрон ЛНПО Позитрон Ленинградское научно—производственное объединение
в качестве истца (1) на сумму 30 995 380 071 ₽
Позитрон НПК и организации, системы, технологии, персоны:
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2951 3
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
|Шумилина Анна 3 2
|Половников Сергей 19 1
|Шпак Василий 230 1
|Горбей Петр 6 1
|Кадомский Вячеслав 52 1
|Фомичев Дмитрий 24 1
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