В России заработал супермощный завод по сборке серверов. Объем производства вырос в два с половиной раза

«Аквариус» открыл в Твери новый цех по производству серверов. Он способен выпускать до 1000 экземпляров готовой продукции в день, а это более чем вдвое больше, чем завод выпускал раньше. Поднять производительность удалось за счет применения лифтового механизма на сборочной линии.

Всем по серверу

Компания «Аквариус» сообщила CNews об открытии нового высокопроизводительного цеха по сборке серверов. Он расположился на ее производственной площадке в Твери и способен выпускать до 1000 устройств в день.

По подсчетам «Аквариуса», это почти в 2,5 раза больше ранее имевшихся у компании мощностей по производству серверов в Твери. Добиться такого результата удалось за счет внедрения специального лифтового механизма, необходимого для распределения собираемых серверов между участниками их тестирования.

«Это решение позволяет сократить время сборки без потерь в качестве, а современные системы автоматического тестирования обеспечивают высокий уровень контроля над каждым изделием», – сообщили CNews представители «Аквариуса».

«Аквариус» Новый цех «Аквариуса»

Редакция CNews обратилась к представителям компании с вопросами о планах по расширению производства, возможности выпуска серверов сторонних брендов и планируемом общегодовом объеме выпуска и ожидает ответа.

Миллиардные инвестиции

Появление нового цеха по сборке серверов в Твери – следствие крупных инвестиций «Аквариуса» в свое производство. По подсчетам компании, только за 2024 г. на развитие всех имеющихся у нее производственных проектов было выделено 1,8 млрд руб.

Новый цех оборудован линиями роботизированной сборки серверов. Также в нем установлено необходимое оборудование для производства пластиковых деталей методом литья под давлением.

За счет этого оборудования «Аквариус» намерен в значительной степени снизить зависимость от внешних поставщиков. Оно позволяет выпускать «корпуса для клиентских устройств и компьютерной периферии», сообщили CNews представители компании.

«Аквариус» Объем выпуска - до 1000 серверов в день

Представители «Аквариуса» подчеркнули, что лифтовая система распределения применяется в России для сборки серверов впервые – это уникальное решение, отметили в компании. По их словам, эта технология открывает возможность «одновременно тестировать в три раза больше готовых устройств» в сравнении со стандартной системой распределения.

Государство одобряет

Открытие нового цеха «Аквариуса» прокомментировал Василий Шпак – замминистра промышленности и торговли. Он отметил, что выпускаемая в Твери продукция «Аквариуса» в настоящее время доступна для приобретения частным и бизнес-пользователям и вполне способна конкурировать с решениями иностранных конкурентов.

«Эта продукция обладает высоким качеством и конкурентоспособна не только с точки зрения функциональных характеристик, но и по цене. Это крайне важно, ведь помимо технологического суверенитета, она приносит ту самую добавленную стоимость, которая остается в нашей стране, формирует налогооблагаемую базу и способствует расширению нашей экономики», – отметил Василий Шпак.

Один завод за другим

Почти одновременно с новым «серверным» цехом «Аквариуса» в России заработал завод по очень скоростному выпуску ноутбуков. За ним стоит калининградская компания АО «НПО «Цифровые Телевизионные Системы» (ЦТС), входящая в GS Group.

Как сообщал CNews, теперь в арсенале ЦТС есть полный цикл сборки ноутбуков, благодаря которому она может выпускать по одному ноутбуку каждые 2,5 минуты или 24 ноутбука в час. Чтобы добиться этого, потребовалось модернизировать имеющееся производство – инвестиции в проект составили 182 млн руб.

Первым заказчиком «ЦТС» стала ООО «ЛНПО Позитрон». До конца марта 2025 г. завод планирует отгрузить первую партию в 4,5 тыс. устройств – это будут ноутбуки «Проксима 15» из реестра Минпромторга.

Также в конце марта 2025 г. стало известно о подготовке компании Liga Group к открытию завода по выпуску ноутбуков, планшетов, а также интерактивных киосков в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга. Завод должен быть построен к 2027 г.