В России откроют новый завод по производству ноутбуков и планшетов

Liga Group планирует к 2027 г. построить завод ноутбуков, планшетов в Екатеринбурге. Компания намерена добиться высокого уровня локализации этого производства.



Завод в Екатеринбурге

Liga Group планирует в 2025 г. начать тестовое производство компьютеров, а к 2027 г. построить завод ноутбуков, планшетов, а также интерактивных киосков в индустриальном парке «Космос» в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, пишет «Коммерсант».

Площадь производства составляет семь тыс. кв. м., объем инвестиций — 100 млн руб. Проект поддержит агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Liga Group — российский производитель интерактивного оборудования и разработчик ПО, продукция которого находится в реестре Минпромторга и РЭП (перечень отечественной радиоэлектронной продукции). Компания существует с 2013 г., как указано на ее сайте.

Планы локализации

После запуска предприятие будет ежегодно выпускаться 150-180 тыс. единиц техники. «В линейке будет по два-три варианта каждой техники — с разными размерами дисплеев. Например, у моноблоков это диагональ в 21, 24 и 27 дюймов. У ноутбуков мы пока планируем 15 и 17. Кроме того, у каждой модели будет два варианта комплектации: на базе российского процессора и иностранного аналога», — сказал генеральный директор Liga Group Алексей Лежнин.

Liga Group Liga Group уже локализовала производство дисплеев для видеостен

Продукцию завода будут поставлять в госорганизации в рамках госзаказов, а также продавать через крупные сети магазинов электроники.

Со временем планируется полностью локализовать производство в сотрудничестве с другим резидентом «Космоса» — разработать материнские платы, наладить выпуск собственных пластиковых корпусов.

Ранее компания уже локализовала производство дисплеев для видеостен, а с собственной платой сможет выпускать полностью российские телевизоры.

Доля отечественных ноутбуков и планшетов в объеме продаж

В январе 2025 г. CNews писал о том, что доля отечественных планшетов в общем объеме продаж за 2024 г. снизилась в штучном выражении с 17% до 13%.

Наибольшую часть среди продаж отечественных устройств, подсчитали в «Марвел-Дистрибуции», занимает Digma (18%), продажи Fplus составили 2% и менее всего продаж пришлось на планшет Kvadra (0,25%) от компании Yadro. Укрепление своих позиций продолжили китайские производители. Всего по итогам 2024 г. россияне купили 2,95 млн планшетов на общую сумму 61,5 млрд руб.

Доля российских ноутбуков за девять месяцев 2024 г. была еще меньше — россияне купили 290 тыс. (на сумму 12,9 млрд руб.) из 3,5 млн всего проданных за указанный период устройств. Среди российских решений в топ брендов по обороту вошли Digma, Hiper, Osio, Irbis. Лидерские позиции по продажам — у ноутбуков тайваньского бренда Asus.

Правда по итогам того же отчетного периода, рынок ноутбуков отечественной сборки показал хороший рост — на 8% в количественном и на 31% в денежном выражениях.



О масштабных планах увеличения выпуска электроники (ноутбуки, планшеты, смартфоны, серверы, принтеры, СХД, коммутаторы, моноблоки) в начале 2024 г. заявлял холдинг Fplus. Он планировал производить до 500 тыс. устройств ежегодно на своем новом заводе в Подмосковье. Площадь предприятия составляет 25 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций компании в запуск завода превысил один млрд руб.

Летом 2023 г. CNews стало известно, компания «Аквариус» наладила на своем заводе в Шуе в Ивановской области дополнительную линию по выпуску материнских плат. Одновременно было организовано серийное производство новых планшетных компьютеров Aquarius Сmp NS220RE с использованием этих плат. Запуск линии мощностью до 1,2 млн плат и электронных модулей в год был осуществлен при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП). Общие инвестиции в проект составили 460 млн руб.