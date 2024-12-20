Россияне распробовали отечественные ноутбуки. Их продажи растут втрое быстрее, чем у импортных

За 11 месяцев 2024 г. рынок ноутбуков в России вырос на 11%. В топах продаж — ASUS, Huawei, MSI, Apple и Honor. Продажи российских ноутбуков показали рост почти в три раза больше, чем у иностранных.

Россияне предпочитают российские ноутбуки

Как стало известно CNews, за 11 месяцев 2024 г. рынок ноутбуков в России вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, об этом изданию сообщила группа «М.Видео—Эльдорадо». Согласно их данным, в отчетный период россияне приобрели 3,5 млн устройств, что на 7% больше, чем в 2022 г. На ноутбуки было потрачено 216,5 млрд руб.

По данным Fplus, в денежном эквиваленте продажи ноутбуков выросли на 12,3% (с 194,7 млрд руб. до 218,6 млрд руб.), а в количественном выражении – на 7,3% (с 3,278 до 3,519 млн единиц). Аналитики «Марвел-Дистрибуции» сообщили, что в 2024 г. рост продаж в единицах составил 10,43%, в то время как в 2023 г. он составил 10,3%. В денежном выражении рост составил 7,36% при показателе 5,4% в 2023 г., данные предоставили без абсолютных значений.



По итогам того же отчетного периода, рынок ноутбуков отечественной сборки вырос на 8% в количественном и на 31% в денежном выражениях. Всего за девять месяцев 2024 г. жители России купили 290 тыс. российских ноутбуков на общую сумму 12,9 млрд руб. Среди российских решений в топ брендов по обороту вошли Digma, Hiper, Osio, Irbis. А средняя цена на российский ноутбук составила 44 тыс. руб.

Руководитель категории «Ноутбуки» Группы «М.Видео-Эльдорадо» Кирилл Исаев пояснил CNews, что рост продаж отечественных ноутбуков связан с их оптимальным соотношением цена-качество и отсутствием проблем с гарантией и сервисным обслуживанием. Помимо этого, государственные предприятия и компании активно переходят с иностранных решений на отечественные.

Freepik Продажи отечественных ноутбуков в три раза обогнали продажи иностранных

Какие модели покупают чаще всего

Из иностранных на первом месте по популярности ноутбуки бренда ASUS. Устройства компании продолжают удерживать лидерские позиции по продажам, благодаря широкой линейки геймерских и рабочих «машин». На втором месте в топе расположились ноутбуки компании Huawei, как пишет группа «М.Видео—Эльдорадо» в своем отчете, бренд укрепляет свои позиции за счет широкого ассортимента и успешных продаж моделей с оптимальным соотношением цены и качества.

Как оказалось, многие россияне предпочитают использовать легкие и стильные устройства. На третьем месте в топе расположились устройства компании Honor, которая популярна за счет своих ультрабуков.

Помимо устройств от ASUS, среди геймеров популярны ноутбуки компании MSI, модели данного бренда расположились на четвертом месте по продажам. На пятом месте Apple, который входит в лидеры продаж благодаря традиционному спросу со стороны поклонников модели MacBook с операционной системой MacOS.

По выручке на рынке лидирует компания ASUS, за ней следует Huawei. Третью позицию занимает Apple, которая традиционно крепко стоит в сегменте премиальных устройств. Четвертое место досталось MSI, а пятую строчку занимает Honor.

Среди моделей, лидирующих по количеству продаж в денежном выражении, на первом месте стоит Apple MacBook Air 13 дюймов с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти на чипе M1. Эта модель является стартовой для вступления в «мир Apple» и поэтому обычно занимает первую строчку любви среди поклонников «яблочной» продукции.

На втором месте находится Huawei MateBook D 16 MCLF-X, который привлекает покупателей благодаря большому экрану и высокой производительности. Замыкает тройку Thunderobot 911S Core D — игровой ноутбук.

Из российских решений в топ продаж вошли бренды OSIO (рост почти в два раза год к году), Digma, Irbis и F+.



Кирилл Исаев пояснил, что положительная динамика продаж связана с высоким спросом на устройства для работы, учебы и развлечений. Лидеры рынка Asus, Huawei и Apple, предлагают решения для разных задач: от мощных рабочих станций до легких ультрабуков.

«Популярность игровых моделей обусловлена тем, что они становятся доступными и подходят для широкого спектра задач. По итогам года рынок лэптопов, по нашим оценкам, вырастет на 10% в штучном выражении, и на 15% — в денежном» — пояснил эксперт.