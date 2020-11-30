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Axis Parking Violation Detection

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Axis Parking Violation Detection и организации, системы, технологии, персоны:

Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 1
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