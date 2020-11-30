Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей

Axis Communications запустила в России решение Axis Parking Violation Detection, которое позволяет повысить безопасность дорожного движения, контролирует доступность транспортных путей, обеспечивает бесперебойное движение транспорта и безопасность граждан в городской среде. Приложение для обнаружения нарушений при парковке может использоваться местными и центральными органами власти, а также владельцами недвижимости и применяться практически везде, где необходимо избегать заторов и мгновенно реагировать на нарушение правил парковки: на подъездах к больницам и пожарным депо, на однополосных дорогах, вокруг остановок общественного транспорта, школ, концертных залов и торговых центров.

Axis Parking Violation Detection загружается в уже установленную или новую камеру Axis подобно тому, как на мобильный телефон устанавливается приложение (технология совместима с рядом камер Axis и с ПО для управления видео всех крупных производителей). Затем камера размещается в том в месте, где нужно предотвратить несанкционированную или незаконную парковку транспортных средств или ограничить время стоянки. Камера ведет наблюдение за этой областью и сигнализирует, когда автомобиль оказывается в зоне ограниченного доступа, после чего отправляет оповещение в систему управления видео (VMS), чтобы соответствующие службы могли эвакуировать автомобиль или обратиться к водителю через систему оповещения напрямую или с помощью предварительно записанного сообщения.

В зонах с ограниченным временем ожидания можно установить лимит по времени парковки автомобилей, например, 30 секунд или 20 минут – приложение зафиксирует данное нарушение. Со временем собранные системой данные помогают понять, как паркуются автомобили, и соответствующим образом спланировать правила парковки и инфраструктуру.

Данное приложение позволяет ускорить обработку данных на стороне источника видеоинформации и при минимальных усилиях повысить экономическую эффективность и гибкость системы видеонаблюдения. Кроме того, технология Axis Zipstream позволяет снизить трафик и требования к объему памяти для хранения видеозаписей до 50%, сохраняя при этом все необходимые детали изображения.

Технология мониторинга Axis Parking Violation Detection выявляет неправильно припаркованные автомобили, но не имеет функции распознавания номерных знаков. Функция маскирования приватных зон позволяет определить области, например, частные объекты, которые будут защищены от просмотра и записи.

Своими мыслями о стратегическом значении данной технологии поделился Жером Дуре, вице-президент по инновациям, продуктам для умного города и транспортной аналитики компании Citilog, которая входит в группу Axis: «Технология обнаружения нарушений правил парковки поможет не только избежать аварий и заторов – она способна изменить поведение водителей в долгосрочной перспективе».